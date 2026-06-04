Expertos en antropología, geografía e historia del arte debatirán en Dos Torres sobre el patrimonio etnológico de Los Pedroches

La localidad cordobesa de Dos Torres acogerá el próximo sábado 6 de junio el encuentro comarcal Almaciguero, sembrando saberes, una iniciativa orientada a la salvaguarda del patrimonio etnológico e inmaterial de la comarca.

La jornada se celebrará en el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular (CIAP) situado en la calle Real, 13, en Dos Torres, en horario de 10.00 a 13.00 horas. El encuentro forma parte del proyecto mentor para la salvaguarda del patrimonio etnológico Almaciguero, financiado por la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.

Un proyecto para proteger los saberes locales

El proyecto Almaciguero nace con el objetivo de acompañar, asesorar y poner en red a asociaciones, colectivos y comunidades que trabajan, o desean comenzar a trabajar, en la protección del patrimonio etnológico de Los Pedroches.

Programa del encuentro 'Almaciguero, sembrando saberes'. / CÓRDOBA

La iniciativa pone el foco en los saberes locales y en las formas de relación entre la comunidad y el territorio, especialmente aquellas prácticas que se encuentran en proceso de transformación o que pueden estar en riesgo de desaparición.

Entre los ámbitos abordados se encuentran los oficios tradicionales, la gastronomía, los rituales festivos y los conocimientos vinculados al territorio. Todos ellos forman parte de una memoria colectiva que explica la identidad de los pueblos de la comarca y su manera de relacionarse con el entorno.

Asociaciones y Universidad de Córdoba

El encuentro comarcal Sembrando saberes reunirá durante la mañana a asociaciones, colectivos locales y expertos de la Universidad de Córdoba especializados en disciplinas como la antropología, la geografía y la historia del arte.

El objetivo de la cita es abrir nuevas vías de colaboración, compartir experiencias y reforzar el trabajo conjunto en torno a la conservación del patrimonio inmaterial. La propuesta busca que las comunidades locales no solo sean objeto de estudio, sino protagonistas activas en la identificación, transmisión y puesta en valor de sus propios conocimientos.