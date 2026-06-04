La Diputación lleva el diseño cordobés a la Semana Internacional de la Moda en Andalucía

Córdoba vuelve a subir a la pasarela para reivindicar el peso de una industria con historia, oficio y proyección de futuro. La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, Iprodeco, impulsará el próximo lunes 8 de junio la presencia de la marca institucional Córdoba D Moda en la vigésimo quinta edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, conocida como SIMA 41.

La jornada central del evento, que se celebrará en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya de Sevilla, estará dedicada al talento de la provincia con la participación de cuatro firmas consolidadas del diseño cordobés: Inma Benicio, Francisco Tamaral Atelier, Manu García y Lourdes Aguilar.

Los diseñadores cordobeses que participarán en la cita. / CÓRDOBA

El objetivo de esta acción institucional es reforzar la comercialización exterior, generar nuevas oportunidades profesionales y crear sinergias B2B para un sector que combina creatividad, empleo cualificado y arraigo territorial. Con esta presencia en SIMA 41, Córdoba busca consolidarse como uno de los grandes referentes nacionales en moda de ceremonia, fiesta, novia y diseño de autor.

Mostrar el talento de la provincia

La programación reservada a Córdoba D Moda se dividirá en dos grandes bloques dentro de la jornada del lunes. El primero tendrá lugar a las 19.00 horas, con las propuestas de Inma Benicio y Francisco Tamaral Atelier. Ambas firmas mostrarán el valor de los talleres cordobeses, el cuidado por el detalle, el patronaje de precisión y la reinterpretación contemporánea de las raíces andaluzas.

Imagen de archivo de la gala de entrega de los VI Premios Andaluces de la Moda, celebrada en Sevilla. / CÓRDOBA

El segundo pase, previsto para las 21.00 horas, pondrá el broche final al calendario oficial con los desfiles de Manu García y Lourdes Aguilar, dos nombres destacados de la moda cordobesa que llevarán a la pasarela sus colecciones de alta costura, fiesta y novias. Sus creaciones destacan por la sofisticación textil, la calidad de los acabados y una mirada que conecta tradición artesanal y diseño actual.

La representación cordobesa compartirá jornada con la provincia de Málaga, dentro de un programa que sitúa a Andalucía como un territorio clave para la moda española y para la proyección internacional de sus creadores.

Noticias relacionadas

Proyección de la industria creativa cordobesa

La participación de Córdoba D Moda en SIMA 41 forma parte de la estrategia de Iprodeco para apoyar la competitividad de las industrias creativas cordobesas. La moda se presenta como un sector estratégico por su capacidad para generar empleo, mantener actividad económica vinculada al territorio y abrir nuevos mercados para empresas y diseñadores de la provincia.