Sucesos
Denuncian continuos robos de farolas en la Vía Verde de la Subbética con la utilización de radiales eléctricas
La Mancomunidad refuerza las medidas de seguridad e integra sistemas GPS en las luminarias para intentar frenar los robos en la Vía Verde del Aceite
Algunas de las 200 farolas solares implantadas por la Mancomunidad de la Subbética cordobesa en la Vía Verde del Aceite sólo han prestado servicio durante unos días. Robos oportunamente preparados, empleando instrumentos como radiales eléctricas, han originado la sustracción de hasta 15 unidades, pertenecientes a los tramos de Doña Mencía, Lucena y Zuheros.
Estos actos vandálicos han atacado tanto a los báculos metálicos, de cinco metros de altura, como a los cabezales de las luminarias. Por tanto, los autores de estas acciones delictivas hubieron de utilizar vehículos de grandes dimensiones, igualmente prohibidos en el entorno de este itinerario natural y turístico.
La Guardia Civil ha abierto una investigación por estas sustracciones cometidas desde febrero, sin lograr por el momento identificar a los responsables de estos hechos.
Los alcaldes piden colaboración a la ciudadanía
En una comparecencia desarrollada en la antigua estación de Lucena, el alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, ha insistido en solicitar colaboración vecinal tanto para aportar pruebas que conduzcan al esclarecimiento de estos sucesos como para "mantener en las mejores condiciones" uno de los "grandes recursos", en los planos turístico, recreativo y deportivo de la comarca.
La entidad comarcal invirtió hasta 354.000 euros en la adquisición, montaje y conexión de estas 200 farolas, en los municipios de Luque, Doña Mencía, Cabra, Lucena y Zuheros y en la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar. El proyecto, financiado con fondos europeos, pertenecía al Plan de Sostenibilidad Turística.
Extraordinariamente, la Mancomunidad ha accedido a una segunda subvención, de unos 40.000 euros, destinada a la reposición de las 15 farolas desaparecidas y al refuerzo de las medidas de seguridad. Por ejemplo, una actuación de obra civil ha aumentado la base de hormigón, sellando el cierre y ocultando los tornillos. Una intervención que tampoco ha evitado un último robo, ocurrido en el tramo lucentino de la Vía Verde, donde se ha consumado la sección por la mitad de otra luminaria.
Sistemas de geolocalización para frenar los robos
Ahora, además, en las propias luminarias, que han sido fijadas con soldaduras, ha sido integrado un sistema de geolocalización con GPS al objeto de hallar el destino de estas farolas ante futuros episodios similares. Desde mañana, unas pegatinas informan de la presencia de estos dispositivos.
Por su parte, Salvador Cubero, alcalde de Doña Mencía, ha lamentado que "se mejora la Vía Verde" y, en un breve lapso, "se roban nueve farolas en una zona cercana a la estación" de esta localidad, "rompiendo todo el tramo que se había iluminado" e infligiendo "un daño importante" a los usuarios.
A partir de ahora, con la conclusión del Plan de Sostenibilidad Turística, cualquier actuación habrá de ser afrontada por los ayuntamientos y la Mancomunidad.
Estas farolas pretendían aumentar el horario de uso de la Vía Verde del Aceite y, al mismo tiempo, incrementar la visibilidad, sobre todo en cruces de caminos. Francisco Casas, vicepresidente de la Mancomunidad y concejal de Turismo de Cabra, atribuía estos robos a "una serie de desaprensivos" que quieren "disfrutar ellos en sus fincas, patios, huertas o casas".
A juicio de Casas, "son cosas insostenibles y es una pena que recursos que son en positivo se vayan mermando". Los responsables municipales han reiterado un mensaje de concienciación ciudadana y respeto a los bienes colectivos.
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