El calor sigue apretando en Córdoba y la Aemet avisa de un cambio de modelo climático

El calor sigue apretando en Córdoba, aunque por ahora no ahoga, y el tiempo continúa estable este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de temperaturas por encima de los 35 grados (algo más livianas a la semana pasada) y sol pleno en una jornada en la que, eso sí, no ha decretado avisos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba.

Según el pronóstico de la Aemet, en los próximos días habrá un vaivén de temperaturas y tras la estabilidad de este jueves en los cielos, de cara al inicio del fin de semana los termómetros marcarán un par de grados menos en la capital cordobesa, pero volverán a subir hasta rozar los 40 grados a final de semana.

De hecho, Córdoba y gran parte del territorio nacional ya se han abonado a las temperaturas veraniegas antes de que empiece la nueva estación y la Aemet habla ya de un cambio de modelo en el tiempo debido al cambio climático. Según ha explicado el organismo en redes sociales, un indicador es el predominio de récords de días cálidos y "hasta mayo de 2026 ha habido 16 récords de días cálidos y ninguno de días fríos", ha precisado el instituto nacional.

El pronóstico de hoy en Córdoba y provincia

Pese a ello, por el momento, Córdoba se librará un día más de los 40 grados y, según la Aemet, las temperaturas oscilarán hoy entre los 16 y los 36 grados. Así, el pronóstico para la provincia de Córdoba este jueves es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas máximas en descenso en Sierra Morena; el resto, con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba este jueves. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 31º, en Pozoblanco entre 13º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 30º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 5 de junio, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 34º, en Lucena entre 16º y 30º, en Pozoblanco entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 30º.