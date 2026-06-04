Baena ofrece un curso de Fabricación Mecánica para acceder a la Base Logística del Ejército de Tierra

El Ayuntamiento de Baena, a través del Área de Desarrollo y Formación para el Empleo, ha conseguido una nueva oportunidad de capacitación profesional para los vecinos del municipio y de la comarca. La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha anunciado en rueda de prensa la concesión de un curso de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica, una formación estratégica diseñada como "puerta de entrada" al mercado laboral que generará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba.

El curso, dotado con un presupuesto de 50.852,70 euros y una duración de 470 horas, ofrece 15 plazas y está dirigido a personas mayores de 16 años que se encuentren en situación de desempleo. No se exige experiencia previa en el sector, ya que la formación es práctica, comienza desde cero y está pensada para el empleo inmediato. El temario incluye lectura de planos, manejo de herramientas, mecanizado básico y seguridad laboral.

Una apuesta estratégica por la Base Logística

Durante su comparecencia, la regidora ha enmarcado esta iniciativa en la estrategia del Gobierno local para aprovechar las oportunidades que brindará la instalación militar cordobesa. "Es una obviedad que esta base logística va a necesitar personal técnico cualificado de forma continua. Quien se forme tendrá opciones reales de incorporarse a trabajar en una instalación estable, cerca de casa y con condiciones laborales del sector público", ha asegurado Serrano.

La alcaldesa ha recordado que, ante la ausencia de los tradicionales Planes de Empleo y Formación por parte de la Junta de Andalucía este año, la administración autonómica ha lanzado convocatorias específicas para cubrir el déficit de profesionales en oficios clave. "Entendimos que era absolutamente necesario optar a ellas y el esfuerzo de homologar nuestro centro de formación ha dado sus frutos", ha añadido.

Inscripción abierta con plazas muy limitadas

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad, ya que las plazas son muy limitadas. El plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá activo hasta el próximo 26 de junio.

María Jesús Serrano, en rueda de prensa este jueves. / Juan Carlos Roldán

Los interesados pueden formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (disponible 24 horas) o de manera presencial en el Centro de Formación para el Empleo (Mirador del Hospital) y en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. En ambas dependencias se facilitará toda la información y asesoramiento necesario.