El Ayuntamiento de Montilla destinará casi 700.000 euros al nuevo espacio intergeneracional en el Centro Cultural

El Ayuntamiento de Montilla destinará casi 700.000 euros a la licitación de las obras de adecuación de varios locales del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio para su conversión en un espacio cultural intergeneracional. La intervención forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027 de la Diputación de Córdoba.

El proyecto, redactado por la arquitecta Elena María Carmona Muñoz, se desarrollará en un espacio que forma parte del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio y permitirá adaptar ese ámbito a un nuevo espacio cultural intergeneracional, con una superficie de casi 900 metros cuadrados.

La actuación consiste en la adaptación de un espacio en estructura que forma parte del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio a un espacio cultural intergeneracional en el que se puedan desarrollar actividades de emprendimiento cultural y artístico. La intervención incluye la ejecución del sistema envolvente del espacio, con cerramientos, fachadas, carpinterías y cubiertas no transitables, así como actuaciones sobre el sistema estructural mediante el cegado de huecos existentes en el forjado.

Rafael Llamas y el arquitecto Carlos Cobos, durante la presentación del proyecto. / José Abtonio Aguilar

Así serán las obras en el Centro Cultural

Además, las obras incorporan la ejecución de las particiones interiores necesarias para delimitar las distintas zonas y talleres, junto con los sistemas de acabados, tanto exteriores como interiores, en superficies verticales y horizontales.

El proyecto también prevé actuaciones de acondicionamiento e instalaciones, entre ellas fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones, climatización, ventilación, protección contra incendios e instalación anti-intrusión.

El plazo de ejecución es de diez meses

La actuación —que cuenta con un plazo de ejecución de diez meses— incluye también equipamientos como aparatos sanitarios y griferías, dentro de una reforma orientada a habilitar un espacio funcional para usos culturales y artísticos. La memoria justificativa enmarca estas obras dentro de una intervención de adecuación de locales municipales, con el objetivo de transformar una zona del edificio en un recurso adaptado al uso intergeneracional previsto.

Desde el punto de vista económico, el valor estimado del contrato asciende a 689.820,41 euros, de los que 128.796,41 se financiarán mediante aportación municipal. La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado, de manera que cualquier empresario interesado podrá presentar una propuesta.

Un espacio muy demandado por los mayores

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado en la presentación que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno durante el presente mandato. "Era uno de los proyectos que nos comprometimos a desarrollar y, además, con un uso muy específico: dotar a nuestros mayores de un espacio que vienen demandando desde hace tiempo para desarrollar sus actividades, gestionar parte de su programación y contar con un lugar de encuentro y convivencia", ha señalado.

En ese sentido, el regidor montillano subraya que la actuación no se limita a la creación de un espacio destinado a las personas mayores, sino que aspira a consolidar un recurso abierto al conjunto de la ciudadanía. "Queremos consolidar un auténtico espacio intergeneracional, abierto a actividades compartidas entre vecinos y vecinas de diferentes edades, favoreciendo la convivencia y fortaleciendo los lazos comunitarios en nuestro municipio", ha afirmado.