Por Andalucía y Unidas por Extremadura denuncian el rechazo de PP y Vox a la reapertura de la línea Almorchón-Córdoba

La parlamentaria electa de Por Andalucía por Córdoba, Rosa María Rodríguez, y la diputada de Unidas por Extremadura en la Asamblea extremeña, Alba Soto, han comparecido este jueves ante los medios de comunicación tras el Pleno de la Asamblea de Extremadura para denunciar el rechazo de PP y Vox a una iniciativa destinada a impulsar la reapertura de la línea ferroviaria Almorchón-Córdoba, considerada clave para la conexión entre Andalucía y Extremadura y para la lucha contra la despoblación en ambas regiones.

La delegación cordobesa desplazada a Mérida ha estado integrada por el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, los diputados provinciales de IU Córdoba, cargos públicos municipales y vecinos y vecinas de la comarca del Guadiato, "una de las más beneficiadas por la recuperación de esta conexión. Rodríguez ha defendido la importancia de esta infraestructura para el desarrollo del norte de la provincia de Córdoba y la cohesión territorial entre ambas comunidades", han subrayado.

"La apertura de la línea Almorchón-Córdoba es vital para una comarca muy castigada por la despoblación. Recuperarla supondría mejorar la movilidad, la actividad económica y la conexión entre nuestros pueblos", ha señalado. La parlamentaria electa ha lamentado el resultado de la votación y ha asegurado que ha servido para evidenciar "la verdadera cara del Partido Popular y Vox".

Moción aprobada por la Diputación de Córdoba

"En la Diputación de Córdoba tanto el Partido Popular como Vox votaron a favor de esta iniciativa en un contexto marcado por la campaña electoral de las elecciones andaluzas. Ahora que ese contexto ya no existe, esta ha sido la primera ocasión en la que, tras ese escenario, han coincidido votando en contra, como ha ocurrido hoy en Extremadura. La campaña ya terminó y ahora muestran cuáles son realmente sus prioridades", ha afirmado.

Rodríguez ha insistido en que la propuesta buscaba impulsar la cooperación entre administraciones para hacer realidad unos acuerdos que se arrastran desde 1994. "Si realmente les importaran los pueblos y sus comunicaciones, habrían apoyado una propuesta para sentar a las administraciones y avanzar en la recuperación de esta línea", ha añadido.

Por su parte, Alba Soto ha mostrado su sorpresa por el rechazo de PP y Vox a una infraestructura ya existente cuya recuperación beneficiaría a numerosas comarcas rurales. "Estamos hablando de una infraestructura clave para el mundo rural. Resulta incomprensible que quienes la apoyaron en Córdoba ahora voten en contra en Extremadura", ha señalado. La diputada de Unidas por Extremadura ha criticado la falta de voluntad para impulsar proyectos que favorezcan la cohesión territorial. Tanto Por Andalucía como Unidas por Extremadura han reiterado su compromiso con la reapertura de la línea Almorchón-Córdoba como herramienta contra la despoblación y para el desarrollo económico.

Rodríguez ha anunciado que, una vez se inicie la actividad parlamentaria en Andalucía, volverán a registrar iniciativas para reclamar avances en la recuperación de esta conexión ferroviaria. "No vamos a abandonar una reivindicación de justicia para nuestros pueblos. PP y Vox dicen defender el mundo rural cuando buscan votos, pero cuando gobiernan, y no están en elecciones, votan en contra de la ciudadanía", ha concluido.