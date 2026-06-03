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Meteorología

La temperatura de riesgo para la salud sube casi un grado en Córdoba

La Subbética y el Valle del Guadalquivir tienen los segundos valores más elevados del país, sólo por detrás de la campiña sevillana

Un termómetro marca 45º en la capital cordobesa a mediados de agosto del año pasado, durante una ola de calor.

Un termómetro marca 45º en la capital cordobesa a mediados de agosto del año pasado, durante una ola de calor. / AJGONZALEZ

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El Ministerio de Sanidad ha actualizado su mapa de umbrales de temperatura durante las olas de calor para determinar cuándo hay riesgo para la salud. La provincia de Córdoba esté dividida en tres grandes zonas meteorológicas, las mismas que emplea la Agencia Estatal de Meteorología para lanzar sus avisos.

Tanto en la Subbética como en toda la franja central de la provincia, el umbral de temperatura ha quedado fijado en 41,3 grados; a partir de esos valores se considera que hay grave riesgo para la salud. El año pasado, ese baremo estaba casi un grado por debajo, en 40,4 grados, y era el más elevado del todo el país, una posición que ahora ostenta la campiña sevillana. Mientras, en la zona norte de la provincia ese umbral es inferior y se coloca en 38,2 grados.

Un grupo de niños se refrescan durante la pasada Feria de Mayo de Córdoba.

Un grupo de niños se refrescan durante la pasada Feria de Mayo de Córdoba. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Las temperaturas umbrales se establecen y aprueban en la Comisión Interministerial para la aplicación efectiva del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. Tal como explica el Ministerio de Sanidad en la explicación sobre el mapa, "estas temperaturas umbrales de impacto en la salud por altas temperaturas se han calculado mediante el análisis de la asociación entre series temporales de mortalidad y temperatura a nivel de zona de meteosalud". Además, "dicho procedimiento se basa en metodología consolidada en la literatura científica".

El método se basa en utilizar aquellas temperaturas donde comienza a aumentar la mortalidad de manera significativa por causa de la misma, lo que se conoce como "temperatura de disparo".

Las muertes por calor en el país y en Córdoba

Según el Sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), entre 2015 y 2024 se produjeron 23.820 defunciones atribuibles al calor, de las que 9.830 se han producido en los tres últimos años: 2022 fue el más letal, con 4.789 fallecimientos, seguido de 2023 con 3.009, concentradas fundamentalmente en mayores de 75 años, y 2024, con 2.032.

Por otro lado, con el calor aumentan un 10% las hospitalizaciones y un 17,4 % el riesgo de accidente laboral, según los informes del Ministerio de Sanidad.

Noticias relacionadas y más

El año pasado, en la provincia de Córdoba se produjeron al menos cinco muertes directamente relacionadas con las altas temperaturas, y eso solo durante el verano. La mayoría de ellos eran de edad avanzada, todos con más de 50 años y tres de ellos con más de 70 años.

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