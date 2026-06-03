Política municipal
La Policía de Lucena intensifica la próxima semana la vigilancia sobre la tenencia de mascotas y prevé sanciones
Los agentes vigilarán especialmente la presencia de animales en zonas verdes y recintos con alta afluencia de público para garantizar el cumplimiento de la normativa
La Policía Local de Lucena emprende, desde el próximo lunes, 8 de junio, una tercera fase de la campaña informativa y de vigilancia con carácter intermitente sobre la tenencia responsable de mascotas y cumplimiento de la normativa municipal.
Fundamentalmente, los agentes protagonizan controles sobre el uso de la correa y bozal, la recogida de excrementos y la asunción de la normativa sobre identificación animal.
Los dos períodos intensivos practicados en 2025 concluyeron con 240 intervenciones y más de 230 lecturas de microchips, cursándose un total de 17 denuncias por diversas vulneraciones de las disposiciones vigentes relacionadas, sobre todo, con la ausencia de licencia para poseer ejemplares especialmente peligrosos, la inexistencia de microchip identificado y el incumplimiento de la recogida de los excrementos de perros.
Sanciones de hasta 500 euros
Las sanciones económicas adoptan importes situados entre 200 y 500 euros, dependiendo de la gravedad y de eventuales reincidencias.
Los efectivos prestarán especial atención a la presencia de animales en zonas verdes, vigilándose la correcta sujeción de perros en recintos de alta confluencia de menores y familias como, por ejemplo, el Parque Europa.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba vuelve a ceder dispositivos de lectura de microchips a fin de escanear estos dispositivos y acceder inmediatamente a los datos registrados.
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