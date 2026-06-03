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Palma del Río acogerá este sábado la salida y llegada de la ruta motera Desafío Córdoba Perimetral

Más de 120 moteros recorrerán en un solo día más de 500 kilómetros rodeando toda la provincia cordobesa y pasando por 21 pueblos

Detalle de algunas de las motos que participarán en la ruta perimetral por la provincia de Córdoba.

Detalle de algunas de las motos que participarán en la ruta perimetral por la provincia de Córdoba. / J. Muñoz

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José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

A las 8 de la mañana del próximo sábado 6 de junio está prevista la salida de un grupo de más de 120 moteros que se han inscrito en el Desafío Córdoba Perimetral, "una ruta por todo el perímetro de Córdoba, un desafío motero de más de 500 kilómetros en el que vamos a disfrutar todos los palmeños", expuso Matilde Esteo, la alcaldesa de Palma del Río en su presentación. Está organizado por Moteros de Córdoba Touring y la Asociación Motorista Road Team España y cuenta con la colaboración de la delegación de Turismo de Palma del Río.

Este será el circuito por el que pasarán las motos

El recorrido está diseñado en forma circular, de manera que comenzará y finalizará en Palma del Río y pasará por los municipios de Fuente Palmera, Hornachuelos, Fuente Obejuna, Los Blázquez, Hinojosa del Duque, Belalcázar, Santa Eufemia, Torrecampo, Conquista, Cardeña, Villa del Río, Valenzuela, Baena, Almedinilla, Priego de Córdoba, Iznájar, Benamejí, Puente Genil, Santaella y La Carlota.

La alcaldesa de Palma del Río ha agradecido que se elija la ciudad para el inicio y fin de la ruta por la "repercusión económica que eso supone, no solo turística, porque también os hospedáis aquí", y los moteros conocerán la ciudad teniendo siempre la colaboración del Ayuntamiento, como recordó la regidora. 

La alcaldesa de Palma del Río, con los organizadores de la ruta motera Desafío Córdoba Perimetral.

La alcaldesa de Palma del Río, con los organizadores de la ruta motera Desafío Córdoba Perimetral. / J. Muñoz

El presidente de la Asociación Motorista Road Team España, José Antonio Lorente, indicó que "el Desafío Córdoba Perimetral es una ruta mototurística no competitiva porque lo que se trata es de conocer muy bien la provincia y entonces alejarnos un poco de los circuitos tradicionales de carreteras". Para los moteros, elegir esta idea era interesante porque las 21 localidades de las que se compone la ruta son municipios próximos a otras provincias.

Participarán moteros llegados de fuera de Andalucía

"Como detalle curioso, dos participantes vienen de Barcelona, un participante de Teruel, uno de Madrid, o sea, que estamos alcanzando además cotas importantes para el turismo", expresó Lorente.

Por su parte, Bernardo Ortiz, presidente de Moteros de Córdoba Touring, afirmó que este evento espera que sea "el primero de muchos" y que ha sido una suerte encontrar la "colaboración del Ayuntamiento". Comentó que la idea surgió "tomando un café" y que espera que todo salga bien y con gran repercusión.

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Las inscripciones al evento se cerraron el pasado 30 de abril. Serán 120 los moteros que recorrerán la provincia este sábado.

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