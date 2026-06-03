Greenar y Vorn Bioenergy defienden la planta de biometano de Baena frente a las preocupaciones de los vecinos

Los responsables de Greenar y Vorn Bioenergy han comparecido este martes en Baena para explicar distintos aspectos relacionados con la planta de biometano proyectada en el municipio, una iniciativa que ha generado una intensa controversia social y que actualmente se encuentra en fase de información pública.

En la rueda de prensa han participado Diego Aranda, CEO de Greenar; Javier Olmo, responsable de Ingeniería, y María Martín, responsable de Materia Prima de Vorn Bioenergy, junto a representantes de la compañía alemana, quienes han defendido el proyecto como una solución para la gestión de los subproductos del sector oleícola y como una oportunidad para reducir las emisiones asociadas al tratamiento tradicional del alperujo.

Una solución para un problema del sector oleícola

Aranda aseguró que la iniciativa nace para afrontar un problema existente en la industria del aceite de oliva. Según explicó, por cada camión de aceite producido se generan aproximadamente cuatro camiones de alperujo que deben ser gestionados. En este sentido, sostuvo que la futura planta permitirá reducir los olores y humos que actualmente generan determinadas instalaciones de tratamiento, insistiendo en que el objetivo del proyecto es "solucionar un problema existente y no crear uno nuevo".

Por su parte, Javier Olmo explicó que la planta aprovechará la fracción líquida procedente del centrifugado del alperujo, evitando que parte de ese material tenga que ser evaporado mediante los sistemas tradicionales de secado. Según indicó, este cambio permitiría reducir significativamente las emisiones atmosféricas vinculadas a dichos procesos.

El 80% de la materia prima, procedente de El Tejar

Los responsables técnicos señalaron que más del 80 por ciento de la materia prima procederá de la actividad de Oleícola El Tejar, mientras que menos del 20 por ciento corresponderá a estiércoles y restos vegetales necesarios para el proceso de digestión anaerobia. Respecto al tráfico asociado a la instalación, cifraron en una media de entre seis y siete camiones diarios la entrada de estiércol y rechazaron las cifras de hasta 90 vehículos al día difundidas en algunos ámbitos, argumentando que proceden de escenarios máximos incluidos en estudios acústicos y no de previsiones reales de funcionamiento.

Durante la comparecencia, los representantes de Vorn Bioenergy defendieron además la experiencia acumulada por la compañía en Alemania, país donde, según indicaron, operan miles de plantas de biogás integradas en el entorno rural. Los responsables de la empresa afirmaron que las instalaciones proyectadas para Baena incorporarán sistemas cerrados de recepción y tratamiento de materiales, biofiltros, almacenamiento hermético y otras tecnologías destinadas a minimizar emisiones y olores.

De izquierda a derecha de la imagen Gerard Marunde, de Vorn; María Martín, de Vorn; Diego Aranda, de Greenar, y Javier Olmo, de Greenar. / Juan Carlos Roldán

La compañía insistió en que la planta contribuirá a la producción de energía renovable, a la reducción de la dependencia energética exterior y a la obtención de fertilizantes orgánicos a partir del digestato generado durante el proceso.

Los promotores subrayaron asimismo el carácter local del proyecto, en el que participan Oleícola El Tejar, Greenar y la multinacional alemana Vorn Bioenergy. Según expusieron, la inversión prevista supera los 40 millones de euros y permitirá generar actividad económica vinculada al territorio.

Los olores, una preocupación para los vecinos

La comparecencia estuvo marcada por las preguntas relacionadas con las preocupaciones expresadas por parte de la ciudadanía sobre posibles olores, incremento del tráfico, efectos sobre la salud o impacto ambiental. Los representantes empresariales defendieron que la instalación contará con las mejores técnicas disponibles y reiteraron su disposición a mantener reuniones informativas y atender las dudas de vecinos, colectivos y administraciones.

El proyecto continúa actualmente su tramitación administrativa dentro del procedimiento de información pública, fase en la que podrán presentarse alegaciones por parte de ciudadanos, entidades y administraciones interesadas.