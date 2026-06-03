El equipo de paliativos del Área Sanitaria Norte pone el foco en la humanización y el acompañamiento en su veinte aniversario

El equipo de cuidados paliativos del Área Sanitaria Norte cumple este año su veinte aniversario y lo ha celebrado con unas jornadas donde profesionales y familiares se han dado la mano para destacar la importancia de la humanización, la escucha y el acompañamiento a pacientes y familias en momentos de especial vulnerabilidad. Un encuentro que sirvió para retrotraerse a los inicios del equipo y el crecimiento del mismo gracias al apoyo y a la apuesta por la gerencia del ASNC a lo largo de los años.

Durante la jornada, la médica Beatriz Mellado subrayó que “no celebramos solo una etapa, sino una forma de entender la medicina”, defendiendo un modelo centrado en la persona, sus preferencias y su sufrimiento. Mellado explicó que trabajar en este ámbito requiere recursos limitados, incertidumbre y, sobre todo, una gran implicación emocional por parte de los equipos sanitarios.

Varias mesas redondas

La jornada estuvo estructurada en varias mesas redondas donde se abordó el pasado, el presente y el futuro de los cuidados paliativos, así como la coordinación con asociaciones y entidades. Además, también se recordó un caso específico que se circunscribe a la llamada “comunidad compasiva” y se escucharon testimonios de familiares y amigos de pacientes que a lo largo de estas dos décadas han pasado por paliativos.

Parte del equipo de cuidados paliativos. / Rafa Sánchez

Los participantes coincidieron en que los cuidados paliativos siguen siendo poco conocidos y, en ocasiones, poco comprendidos, aunque representan una herramienta fundamental para garantizar dignidad y calidad de vida en la etapa final. Además, se remarcó la necesidad de reforzar la atención directa a las familias y de mantener la dimensión humana dentro del sistema sanitario. El encuentro incluyó testimonios personales y reflexiones sobre el compromiso profesional y ético que implica acompañar a pacientes en situaciones complejas. En ese sentido, se insistió en que la sensibilidad, la escucha activa y el trabajo interdisciplinar son pilares esenciales de esta especialidad.