La Diputación de Córdoba impulsa el oleoturismo y reconoce la labor de 55 empresas del sector en la provincia

La Diputación de Córdoba ha reconocido la labor desarrollada por las 55 empresas cordobesas adheridas al proyecto europeo Oleoturismo España, iniciativa orientada a crear y consolidar una oferta oleoturística con 69 servicios en la provincia basada en el paisaje del olivo y la cultura del aceite.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha destacado que "esta iniciativa, cofinanciada con fondos Next Generation EU, supone una experiencia completa que une paisaje, gastronomía, patrimonio, cultura y mundo rural, y que convierte a nuestra provincia en una referencia con una oferta sostenible y de calidad".

Una oportunidad para aprovechar el talento de la provincia

"Con este acto queremos reconocer el trabajo, el esfuerzo y la implicación de estas 55 empresas que cumplen los requisitos de calidad y excelencia para formar parte del Club Oleoturismo España, y que ha permitido identificar un tejido empresarial relacionado con la cultura del aceite", ha recalcado la diputada. "Quiero agradecer a todas las empresas por apostar por este proyecto, por desarrollar la provincia de Córdoba, porque en los pueblos está la base del territorio y esto es una nueva oportunidad para que el talento se quede aquí y pueda desarrollarse", ha remarcado Ana Rosa Ruz.

Representantes de la Diputación de Córdoba y de las empresas y entidades que han recibido el reconocimiento. / CÓRDOBA

Durante la última fase de este proyecto se ha realizado un trabajo de identificación, asesoramiento y validación de empresas oleoturísticas en la provincia y en la capital, con un total de 85 empresas registradas en la plataforma y 101 servicios turísticos evaluados. Ruz ha recordado que el objetivo principal de este proyecto ha sido "crear un producto turístico sostenible y de calidad, interesante para las personas viajeras que quieran conocer la cultura del aceite y el olivo en sus zonas productoras".

Una opción de diversificar la economía agraria

"Con ello conseguimos diversificar la economía agraria, reforzar la identidad cultural del territorio y generar riqueza y empleo en el medio rural", ha insistido la delegada de la institución provincial. En el acto han estado también presentes la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, que ha recibido la placa correspondiente al Patronato Provincial de Turismo, y el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), José María Penco, socio del proyecto Oleoturismo España.

Además de la entrega de placas de reconocimiento a las empresas adheridas a la marca Oleoturismo España, destino Córdoba, ha tenido lugar una ponencia por parte de la consultora EIG sobre las actuaciones y beneficios de este proyecto en su implantación provincial.

Un momento del acto en el que se entregaron los diplomas de reconocimiento a empresas vinculadas al oleoturismo en la provincia. / CÓRDOBA

Oleoturismo España ha desarrollado 23 experiencias de oleoturismo en la provincia, jornadas de sensibilización en la capital, Priego de Córdoba, Luque y Cañete de las Torres y encuentros y talleres virtuales para profesionales y emprendedores interesados en el diseño de experiencias oleoturísticas. También se ha realizado un análisis de impacto medioambiental y de la accesibilidad e inclusión de las empresas participantes.

Una marca común: Oleoturismo España, destino Córdoba

Además, se ha creado la marca común Oleoturismo España, destino Córdoba, una plataforma web https://oleoturismoespana.com/, una comunidad de viajeros y los Premios Oleoturismo España; se han realizado acciones de sensibilización para la difusión de las experiencias en destinos o regiones donde no está presente la experiencia y el diseño y puesta en marcha del Observatorio del Oleoturismo en España.

Oleoturismo España es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU, y del que forman parte las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Tarragona y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).