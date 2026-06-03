Lucena, epicentro de una red internacional de contrabando de tabaco: desde una fábrica se enviaban millones de cigarros a toda Europa

Un importante operativo de la Guardia Civil contra el contrabando y la falsificación de tabaco ha permitido la intervención de 11 millones de cigarrillos, correspondientes a 585.374 cajetillas, así como más de ocho toneladas de picadura de tabaco, desmantelando una red que operaba en varias provincias y que tenía una fábrica ilegal en las afueras de Lucena, en la provincia de Córdoba. Un total de cinco personas han sido detenidas y una más está siendo investigada en la operación Tapol, informa el instituto armado en una nota de prensa, en la que explica que el grupo operaba en las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Valencia.

La organización criminal, "compuesta por ciudadanos del este de Europa", tenía una "considerable capacidad" para exportar mercancía fuera de España, lo que "generaba un importante perjuicio para la Hacienda pública", explica el comunicado policial. Además del tabaco intervenido, también se ha requisado "numeroso material logístico": desde maquinaria industrial para hacer los cigarros hasta tres cabezas tractoras y cuatro semirremolques. Algunos de estos vehículos "estaban equipados con matrículas falsas" para transportar la mercancía sin levantar sospechas ni ser identificados.

Un aviso desde Polonia encendió las alarmas hace casi un año

La investigación, que ha liderado la unidad orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, comenzó en julio de 2025, cuando autoridades de Polonia alertaron de la existencia de este grupo criminal en el sur de España. En este momento, los agentes pudieron comprobar que la red operaba desde las provincias de Málaga, Córdoba, Granada y Valencia, "elaborando, empaquetando y distribuyendo cigarrillos a nivel internacional".

Algunas de las cajas de tabaco ilegal intervenidas. / CÓRDOBA

Cómo funcionaba la red y la distribución del tabaco ilegal

Una nave industrial en Gójar (Granada) estaba siendo empleada para "recepcionar y almacenar" el transporte del material y de la materia prima desde Polonia, asegura la nota de la Guardia Civil. Los investigadores siguieron el rastro de esta instalación y de los vehículos y dieron con una fábrica ilegal de tabaco en Lucena, en la provincia de Córdoba.

La instalación lucentina, explica el instituto armado, cuenta con "maquinaria industrial especializada y personal formado para procesar el material, entubar y empaquetar millones de cigarrillos en cajetillas serigrafiadas e idénticas a marcas registradas y reconocidas, pero sin precinta fiscal". En concreto, las cajetillas se embalaban en lotes de diez paquetes para ser mandadas a un tercer almacén, localizado en la localidad valenciana de Benaguacil. Allí se almacenaban a la espera del momento para ser enviado fuera de las fronteras españolas.

Una investigación de más de seis meses con apoyo de Europol y Polonia

Después de seis meses de investigación, "realizada con el apoyo de Europol y de la policía del Departamento de Suwalki (Polonia)", se identificó a todos los miembros de la organización criminal, "perfectamente estructurada y con un alto nivel de especialización delincuencial, todos ellos pertenecientes a países de Europa del Este, tales como, Polonia, Uzbekistán, Georgia, Moldavia o Ucrania".

Un agente de la Guardia Civil durante la operación 'Tapol' contra el contrabando de tabaco. / CÓRDOBA

La operación se ha saldado con "varias fases de explotación", en las que se han interceptado varios envíos realizados en camiones de gran tonelaje y se ha desmantelado la fábrica ilegal de Lucena.

Un total de 120.000 cajetillas incautadas en Francia

"La investigación ha revelado que la organización usaba una sociedad instrumental creada para realizar esta actividad ilícita. Dado el volumen de mercancía procesada, y la evasión de los impuestos sobre el tabaco, se estima que el grupo habría generado grandes niveles de beneficios y un grave perjuicio a la Hacienda Pública", continúa el comunicado.

Además, los informes periciales han revelado que esta organización criminal está relacionada directamente con una aprehensión de 120.000 cajetillas de tabaco realizada en el mes de septiembre en Francia, lo que ha permitido corroborar el contrabando de tabaco producido en España.