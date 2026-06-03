Cabra aprueba el plan especial para ordenar las energías renovables y suspender licencias para nuevas plantas

El Ayuntamiento de Cabra ha dado este miércoles un paso decisivo para regular la implantación de instalaciones vinculadas a la generación de energía mediante fuentes renovables. La Corporación municipal ha respaldado con el voto de todos los grupos municipales –PP, PSOE, Unidad Vecinal Egabrense y Vox- en sesión plenaria extraordinaria y urgente la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía mediante fuentes renovables en el término municipal, un instrumento urbanístico destinado a compatibilizar el desarrollo energético con la protección del territorio y los intereses generales de la localidad con el que se pretende evitar proliferación de plantas de biometano y fotovoltaicas.

La medida incorpora la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para actuaciones relacionadas con la generación de energía renovable en todo el término. Esta suspensión entrará en vigor con la aprobación inicial del plan y podrá mantenerse durante un máximo de tres años, aunque quedará sin efecto una vez se produzca la aprobación definitiva y entrada en vigor del documento.

La iniciativa está amparada en la Lista

Según la propuesta elevada al Pleno por el alcalde, Fernando Priego, la iniciativa se adopta al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y responde a la necesidad de "afrontar con responsabilidad" la integración de este tipo de proyectos en el municipio, garantizando la seguridad jurídica y evitando decisiones que puedan comprometer la futura planificación urbanística.

El documento aprobado incorpora mejoras técnicas derivadas del proceso de consulta pública desarrollado durante la fase de avance. En ese periodo se recibieron aportaciones, sugerencias y alegaciones que han sido analizadas por el equipo redactor, introduciendo modificaciones destinadas a completar y perfeccionar el contenido del plan.

Alegaciones desestimadas

Por otra parte, el Ayuntamiento ha acordado desestimar las alegaciones de carácter jurídico presentadas por las empresas Encina Desarrollos Fotovoltaicos España SLU y Castaño Desarrollos Fotovoltaicos España SLU, promotoras de los proyectos fotovoltaicos Zafiro y Ágata, respectivamente. El Consistorio considera que estas alegaciones no afectan a la capacidad municipal para formular y tramitar este instrumento urbanístico y recuerda que ambos proyectos se encuentran actualmente en fase de autorización ante la administración competente, sin haber solicitado licencia urbanística municipal.

Tras esta aprobación inicial, el expediente será sometido a información pública durante veinte días. Durante ese plazo, cualquier persona interesada podrá consultar la documentación a través de la sede electrónica municipal y de los anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, el tablón de edictos electrónico y uno de los diarios de mayor difusión provincial.

Paralelamente, el Ayuntamiento solicitará los informes sectoriales preceptivos y recabará el pronunciamiento de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como de los organismos y entidades públicas cuyos intereses puedan verse afectados.