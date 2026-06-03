Baena recibe 880.000 euros del Gobierno de España para reparar los daños causados por las borrascas

El Ayuntamiento de Baena recibirá 880.338 euros procedentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al municipio durante el pasado invierno. Así lo anunció este miércoles el delegado de Gobernación, José Andrés García Malagón, quien calificó la resolución como una "importantísima noticia" para Baena y Albendín.

Según explicó, la ayuda ha sido concedida al amparo de las líneas extraordinarias habilitadas por el Gobierno de España para paliar los efectos de los temporales y presenta una particularidad destacada: el Ejecutivo adelantará el cien por cien de los fondos concedidos.

García puso en valor el trabajo desarrollado durante los últimos meses por los servicios técnicos municipales para elaborar una memoria detallada de los daños sufridos y tramitar la solicitud. "Gracias a una documentación rigurosa y exhaustiva, Baena se encuentra entre los municipios que recibirán la totalidad de la cantidad solicitada", señaló.

El Ayuntamiento prevé un total de 23 actuaciones

La subvención financiará un plan integral compuesto por 23 actuaciones distribuidas en varios bloques. La partida más importante estará destinada a la mejora de viales públicos y pavimentos urbanos. En concreto, se invertirán 290.000 euros en un plan de asfaltado de calles afectadas por las lluvias, cantidad que se sumará a los 100.000 euros ya contemplados en el presupuesto municipal, alcanzando una inversión cercana a los 400.000 euros.

El programa incluye además más de 62.000 euros para actuar en los taludes de la ladera sur y otros 57.000 euros destinados a la recuperación de zonas verdes y vegetación dañadas por los temporales.

El concejal José Andrés García Malagón, durante la rueda de prensa en el ayuntamiento de Baena. / Juan Carlos Roldán

Los centros educativos constituyen otro de los ejes principales de actuación. El CEIP Valverde y Perales recibirá más de 150.000 euros para reparar los daños sufridos en cubiertas e instalaciones, mientras que el CEIP Virrey del Pino contará con cerca de 14.000 euros y el Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena-Amador de los Ríos dispondrá de una partida cercana a los 35.000 euros.

En materia de seguridad e infraestructuras se acometerán intervenciones en diversos muros de contención afectados por las lluvias. Entre ellas destacan la reparación del muro del polígono industrial de Albendín, con una inversión superior a los 47.000 euros, actuaciones en la calle Tinte, en el solar municipal de San Juan Bajo y en el cerramiento exterior del cementerio municipal.

La ayuda permitirá también actuar en distintos edificios municipales. Entre las inversiones previstas sobresalen cerca de 70.000 euros para el centro de San Francisco, 22.000 euros para la cubierta de la Caseta Municipal y más de 15.000 euros para reparar daños en la Casa Consistorial. Asimismo, se intervendrá en el vivero municipal, el Teatro Liceo, el Museo de la Tercia y el Museo del Olivar y el Aceite.

Las ayudas de la Junta de Andalucía

Durante la comparecencia, el delegado de Gobernación informó igualmente de la resolución provisional de otra línea de ayudas de la Junta de Andalucía destinada a caminos rurales. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones tras recibir financiación únicamente para dos de los nueve caminos incluidos en la solicitud.

Según explicó García, la Junta ha denegado las ayudas para varios caminos al considerar que no se encontraban cortados o intransitables en el momento de la inspección. El responsable municipal defendió que esos caminos habían sido reabiertos provisionalmente por el propio Ayuntamiento para garantizar el desarrollo de la campaña de recogida de aceituna y evitar perjuicios a los agricultores.

Entre las actuaciones excluidas figuran los caminos de Torreparedones, Consuegra, Ceuta, Donadío, Córdoba-Valenzuela y el cordel de Córdoba a Jaén, entre otros. El Ayuntamiento espera que las alegaciones sean estimadas y que puedan incorporarse finalmente a la financiación autonómica.

García recordó además que el Consistorio continúa pendiente de la resolución de otra convocatoria estatal por valor de 1,5 millones de euros destinada también a infraestructuras y caminos rurales.

El delegado concluyó subrayando que los cerca de 900.000 euros concedidos permitirán iniciar actuaciones de forma inmediata y adelantó que los servicios técnicos ya trabajan para que buena parte de las obras puedan comenzar durante este mismo verano.