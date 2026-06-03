Alcaldes analizan en Priego de Córdoba los retos las ciudades medias de cara al futuro

Los retos y oportunidades de las ciudades medias y la posibilidad de compartir experiencias de gestión municipal ha centrado la sexta y última cita de los foros Avanzando Juntos, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Priego con la intención de diseñar el futuro de la localidad.

Bajo el título genérico Futuro de la Ciudad: Innovación y Gobernanza, la sesión, en la que se volvía a contar con una nutrida afluencia de público que llenó por completo el salón de actos del Centro de Iniciativa Empresarial, contó con la participación como moderadora de María Luisa Ceballos, secretaria general de Administración Local de la Junta en funciones, y en él tomaron parte igualmente los alcaldes de Alcalá la Real (Jaén), Baena, Lucena y Puente Genil, Marino Aguilera, María Jesús Serrano, Aurelio Fernández y Sergio Velasco, respectivamente.

¿Cuáles son las principales preocupaciones?

La sesión se dividió en cuatro bloques, abordándose en el primero de ellos los desafíos a los que se enfrentan las ciudades medias de cara a un futuro inmediato. Los participantes coincidieron en exponer cuestiones como las trabas burocráticas relacionadas con la ordenación del territorio, la imperiosa necesidad de contar con una mayor potencia eléctrica, la mejora de las infraestructuras viarias, la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas y el abastecimiento hídrico, entre otros temas. Igualmente, se hizo referencia al relevo generacional en determinados sectores productivos y al retroceso demográfico, que todos coincidieron en definir como una prioridad política local.

El segundo de los bloques se centró en el tejido socioeconómico y la generación de empleo, destacando en este sentido las intervenciones de los ediles de Lucena y Puente Genil, como un claro ejemplo de localidades en las que el sector industrial juega un papel destacado, así como la jiennense Alcalá la Real, donde el sector del plástico ha generado un importante nicho de generación de empleo.

La importancia de los ciclos formativos fue uno de los aspectos en los que coincidieron todos los ediles, así como las iniciativas que se están poniendo en marcha para adaptar al sector comercial, con un peso específico muy importante en los cuatro municipios que tomaron parte en el foro, a los nuevos hábitos de consumo, sin pasar por alto la diversificación que se está produciendo en Baena, con la mirada puesta en el sector turístico.

Los ponentes plantean la posibilidad de promociones conjuntas

Precisamente el turismo y la sostenibilidad ambiental centraba el tercero de los bloques del análisis, planteando en este sentido todos los ponentes la necesidad de llevar a cabo promociones conjuntas al ser la oferta de sus respectivos municipios complementaria.

En este sentido, se destacó el trabajo realizado en las últimas décadas en la conservación del patrimonio monumental. Igualmente, una de las potencialidades que se expuso fue el rasgo diferenciador que Alcalá la Real, Baena, Lucena y Puente Genil presentan en celebraciones como la Semana Santa.

El aumento de población solo puede venir del extranjero

Por último, el foro se cerraba con un denominador común en los anteriores bloques del debate como es el reto demográfico, coincidiendo todos en señalar que, a tenor de las cifras actuales, con localidades en claro retroceso poblacional desde hace años, en el futuro el único incremento de habitantes vendrá de ciudadanos de otros países. Así, se concluía que la seguridad, los servicios y el empleo, claves para un proyecto vital, determinarán el establecimiento de población en las ciudades medias.

El encargado de cerrar esta sexta y última cita del ciclo de foros fue el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, que agradeció la participación de los ponentes, así como de los que tomaron parte en las cinco sesiones anteriores, recordando que las propuestas, inquietudes y reflexiones que se han recogido desde el mes de octubre se plasmarán en un documento público que contribuirá a la planificación estratégica del municipio a medio y largo plazo.