El tiempo
La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado el aviso, hace escasas horas, sobre la llegada de un nuevo fenómeno atmosférico a la península Ibérica. Se trata del terral, o mejor dicho, los terrales, vientos marítimos que, tal y como define el instituto oficial en un blog especializado, se producen "en verano", cuando se unen las tierras del interior "intensamente caldeadas por el sol" con unas zonas del litoral marítimo que se mantienen frescas. Es entonces cuando vientos dominantes "muy cálidos" alcanzan comarcas costeras y se producen los terrales, "creando situaciones de agobio y calor extremado".
En Andalucía pueden ocurrir tanto en Málaga y Almería, con vientos del norte procedente de las provincias de Córdoba, Jaén y Granada, como en Cádiz y el Bajo Guadalquivir. Aunque no afectan a Córdoba como tal, sí producen una especie de 'efecto retorno' en el que las temperaturas más cálidas del interior del Valle del Guadalquivir no se refrescan con registros más bajos de la costa. Es por ello por lo que muchos cordobeses con segunda residencia en la provincia de Málaga deben estar bien atentos, puesto que mañana jueves, 4 de junio, hará más calor en Málaga que en Córdoba capital.
Casi seis grados menos de temperatura en Montoro
En todo caso, la jornada de hoy miércoles, 3 de junio, es de alivio en Córdoba y provincia, alejadas de los terrales y con un descenso de las temperaturas que ya se notó en la tarde de ayer, cuando las máximas se quedaron en los 35,5º marcados en Montoro (recordemos que esta localidad estuvo por encima de los 40º durante varios días previos). En la capital el registro fue de 35º y en algunos puntos, como en Doña Mencía, ni siquiera se superaron los 30 grados.
El pronóstico en Córdoba y provincia para las próximas horas
El pronóstico de la Aemet para Córdoba capital y provincia hoy miércoles, 3 de junio, es de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios, localmente en descenso; máximas en ascenso en Sierra Morena y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste flojos con intervalos moderados. No hay avisos de la Aemet.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 31º.
El tiempo este jueves
Mañana jueves, 4 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas máximas en descenso en Sierra Morena; el resto, con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 31º, en Pozoblanco entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 30º.
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
- Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
- La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
- Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas
- Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas
- El siluro, el pez invasor que entró al río Guadalquivir por Iznájar, ya amenaza Doñana