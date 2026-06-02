El Ayuntamiento de El Viso ha puesto en marcha dos estaciones autónomas de aparcamiento de bicicletas y ha incorporado diez bicicletas de uso público en una actuación orientada a mejorar la movilidad sostenible y reforzar la conexión turística del municipio.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dos estaciones con sistema inteligente

En ejecución de la Acción 2 del Eje 4, denominada “Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas”, se han instalado dos estaciones dotadas con diez puntos de anclaje cada una.

El Viso impulsa la movilidad turística sostenible con dos estaciones de aparcamiento para bicicletas y diez bicis de uso público.. / CÓRDOBA

Ambas infraestructuras cuentan con un sistema inteligente de gestión que permitirá controlar el acceso mediante una aplicación móvil gratuita, reservar plazas de estacionamiento y supervisar el funcionamiento de las instalaciones.

Además, las estaciones incorporan videovigilancia, iluminación eficiente, señalización informativa y sistemas de anclaje seguros, con el fin de garantizar la protección tanto de las bicicletas públicas como de las particulares.

Fuente Nueva y La Colada

Una de las estaciones se ha ubicado en el polígono industrial Fuente Nueva, mientras que la segunda se ha instalado en el área recreativa del embalse de La Colada.

El Viso impulsa la movilidad turística sostenible con dos estaciones de aparcamiento para bicicletas y diez bicis de uso público.. / CÓRDOBA

Con ello, el Consistorio busca reforzar la conexión sostenible entre el casco urbano y uno de los principales espacios naturales y turísticos del municipio.

Más accesibilidad y diversificación de la oferta

Este nuevo equipamiento estará disponible tanto para la ciudadanía como para los visitantes que deseen recorrer el entorno natural de El Viso, contribuyendo a diversificar la oferta turística, fomentar hábitos de movilidad sostenible y mejorar la accesibilidad a los recursos del destino.