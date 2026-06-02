Villanueva del Duque se prepara para acoger la 21ª edición de su Feria del Turismo Rural: estas son las fechas

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la 21ª Feria del Turismo Rural de Villanueva del Duque, propuesta que tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de junio en esta localidad de Los Pedroches con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En relación con esta iniciativa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha afirmado que, bajo el lema El jardín del duque, "se nos invita a vivir una experiencia única en la que tendrán protagonismo los cinco sentidos". Según Romero, "una feria que evidencia la capacidad de sorprender que tienen los vecinos y vecinas de Villanueva del Duque, que durante estos días contribuirán a que lugares como la Plaza de la Constitución, el Ayuntamiento y callejas singulares de pueblo sufran una metamorfosis y sorprendan al visitante".

Participan 15 empresas agroalimentarias y 12 artesanos

La implicación, ha continuado, "de un total de 800 vecinos y vecinas, de 15 empresas agroalimentarias y 12 artesanos de la provincia permitirán el desarrollo de un amplio programa de actividades como una visita teatralizada, talleres o espacios de demostración". "Desde la institución provincial nos sumamos a esta propuesta y lo hacemos a través de Sabor a Córdoba, con nuestras firmas agroalimentarias, y con Córdoba De Moda, con los artesanos y artesanas cordobeses", ha apostillado Romero.

Para el también presidente de Iprodeco, "esta feria es un ejemplo claro de que el futuro de los pueblos no está escrito, sino que depende de su capacidad de reinventarse, porque con propuestas como ésta se genera economía y, por ende, razones para quedarse y construir futuro juntos". "Nos sumamos así a esta feria que invita a conocer todo lo que tiene que ofrecer Villanueva del Duque y Los Pedroches, y lo hacemos con la invitación a la sociedad cordobesa a ser partícipe de esta experiencia con sus cinco sentidos", ha concluido Romero.

'El jardín del duque' sorprenderá al visitante

Por su parte, el alcalde del municipio, Miguel Granados, ha afirmado que "nos encontramos ante un proyecto muy acorde a nuestro pueblo porque parte, de manera íntegra, de nuestros vecinos y vecinas". Una feria, ha añadido Granados, "que tras 21 años de historia busca innovar sin perder la esencia de lo que somos en Villanueva del Duque, de ahí que este año busquemos sorprender a quien nos visite con El jardín del duque".

"Los días 11, 12, 13 y 14 de junio disfrutaremos de un amplio programa de actividades en el que cobrarán protagonismo las experiencias vinculadas al aceite, a la gastronomía y a nuestra historia", ha concluido Granados.