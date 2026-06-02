Ocho jóvenes de Córdoba realizarán prácticas profesionales en Alemania a través del programa ALMA Andalucía

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha visitado en La Carlota al grupo de jóvenes cordobeses que participa en la primera edición del programa ALMA Andalucía, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante formación, acompañamiento y experiencias profesionales en otros países de la Unión Europea.

Durante la visita, la responsable territorial ha podido conocer de primera mano a los ocho participantes del proyecto en la provincia de Córdoba, cuatro hombres y cuatro mujeres con una edad media de 25 años, que iniciaron su formación el pasado mes de mayo y que viajarán a Alemania el próximo mes de septiembre para desarrollar un periodo de prácticas profesionales.

Gálvez ha señalado que “hemos querido conocer sus historias, sus inquietudes y también sus ilusiones de futuro, porque detrás de cada participante hay una realidad distinta, pero todos comparten algo muy importante: las ganas de tener una oportunidad”. Asimismo, ha destacado la importancia de visibilizar a los beneficiarios de este tipo de iniciativas, “porque son los verdaderos protagonistas de un proyecto que busca abrir nuevas puertas a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan y que necesitan una oportunidad real para construir un proyecto de vida”.

La delegada ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de La Carlota por la cesión de instalaciones municipales para el desarrollo de esta primera fase del programa y ha reconocido también el trabajo de CIC Batá, entidad encargada de desarrollar el proyecto en la provincia de Córdoba. “Es una organización profundamente comprometida con las personas más vulnerables y con los programas de empleo e inclusión social que impulsa la consejería”, ha afirmado.

Así es el programa ALMA Andalucía

ALMA Andalucía se desarrolla mediante itinerarios integrales de seis meses estructurados en tres fases. La primera, que se está desarrollando actualmente en Córdoba, contempla formación intensiva y un plan individualizado adaptado a las necesidades de cada participante. Incluye contenidos relacionados con la búsqueda activa de empleo, competencias digitales, inteligencia artificial aplicada, gestión administrativa electrónica, desarrollo de habilidades personales, educación financiera, gestión emocional, resolución de conflictos, interculturalidad y preparación para la movilidad internacional.

La segunda fase tendrá lugar entre septiembre y noviembre en Alemania. Los participantes residirán en la localidad de Jüterbog y realizarán prácticas en Niedergörsdorf en ámbitos como la intervención socioeducativa, proyectos comunitarios, artesanía, reciclaje y sostenibilidad ambiental. Además, recibirán formación lingüística y acompañamiento continuo por parte de las entidades colaboradoras.

Finalmente, una tercera fase de seguimiento y orientación facilitará la inserción laboral o el retorno al sistema educativo de los participantes, mediante tutorías, acciones de prospección empresarial y formación complementaria.

Gálvez ha subrayado que “lo más valioso de este programa es que combina formación, orientación, acompañamiento psicológico y una experiencia laboral supervisada en otro país de la Unión Europea”, añadiendo que se trata de “una apuesta firme por rescatar talento joven y evitar que muchos chicos y chicas queden atrapados en situaciones de desigualdad o exclusión social”.

El programa está financiado por el Fondo Social Europeo Plus y cuenta con una dotación global de 15,6 millones de euros para el periodo 2024-2027. En su primera convocatoria permitirá la participación de 302 jóvenes andaluces gracias a una inversión de 6,7 millones de euros. Andalucía se incorpora así, por primera vez, a la gestión directa de una iniciativa europea que ya ha demostrado resultados positivos en otros territorios.

Nueva convocatoria

Asimismo, la delegada ha recordado que el pasado 11 de mayo el SAE abrió una nueva convocatoria de ALMA Andalucía dirigida específicamente a mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta nueva edición, dotada con más de tres millones de euros, permitirá la participación de aproximadamente 140 mujeres andaluzas.

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“Seguimos trabajando para que ningún joven andaluz se quede atrás, para ofrecer oportunidades reales y para demostrar que, con acompañamiento y confianza, el talento de nuestra juventud puede encontrar su camino”, ha concluido la responsable territorial.