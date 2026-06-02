El tiempo
'Sin novedad en el frente': Córdoba continúa en aviso amarillo de la Aemet por altas temperaturas
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia
El escritor alemán Erich Maria Remarque escribió en 1928 una novela que estaba destinada a cambiar para siempre la percepción de la guerra que tendrían las generaciones jóvenes hasta la actualidad, Sin novedad en el frente, basada en sus experiencias en la lucha de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Un libro que está de actualidad no solo por los horrores de los conflictos en Ucrania o Irán sino, también, y permítaseme el símil algo rebuscado, por la ausencia total de cambios en el pronóstico meteorológico en Córdoba y provincia.
Sin novedad en el frente es, de hecho, el mejor y más fiel titular posible de la realidad climática que viviremos un día más hoy martes, 2 de junio. Las precipitaciones que se sucederán en la cornisa norte de España, que traerán consigo importantes descensos de la temperatura, no se notarán en el Valle del Guadalquivir, donde seguiremos muy cerca de los 40 grados. Además, continuamos con aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por altas temperaturas en la Campiña cordobesa.
La provincia sigue alrededor de los 40 grados de máxima
De hecho, este pasado lunes, Montoro volvió a registrar, por tercer día consecutivo, una máxima por encima de los 40º, en concreto, 40,6º. Fuente Palmera (39,8º) y Córdoba capital (39,5º) cerraron el particular podio del calor en la provincia.
¿Cambio en el tiempo o estabilidad atmosférica?
¿Y qué tendremos en las próximas horas? Nada de alivio térmico, de tregua ni de bajón de temperaturas. En todo caso, una leve moderación, hasta los 37º, en la capital, para entrar en un valle en el que nos moveremos, durante toda la semana, entre los 35 y los 37 grados.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet para hoy martes, 2 de junio, en capital y provincia, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos de componente oeste flojos, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º, en Lucena entre 20º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 32º.
El tiempo este miércoles
Mañana miércoles, 3 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso o localmente sin cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 31º.
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