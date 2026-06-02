La Noche Mágica convierte Lucena este viernes en un escenario de ocio y diversión

El Centro Comercial Abierto de Lucena reedita, en la previa del verano, una de sus iniciativas de mayor repercusión y visibilidad, repleta de colorido, ambiente festivo y diversión permanente. La Noche Mágica implica, este próximo viernes, 5 de junio, a más de 200 comercios con un extenso y heterogéneo programa con la finalidad de seducir al público del municipio y de otras localidades de la comarca.

Desde las 18.00 hasta las 23.00 horas, los establecimientos participantes trasladarán a la vía pública sus artículos y servicios, entre una gama exclusiva de promociones y descuentos especiales. El Ayuntamiento y el CCA Eliossana han incrementado el mapa viario de suspensión del tráfico en el centro urbano, abarcando a las calles Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Las Torres, Maristas, Juan Jiménez Cuenca, Canalejas, Juan Valera y El Peso.

Esta anulación provisional del tránsito rodado se prolongará hasta la medianoche, una vez concluya el operativo extraordinario. La organización recomienda utilizar la red municipal de aparcamientos disuasorios para el estacionamiento de vehículos.

Comercios y público en la pasada edición de La Noche Mágica de Lucena. / M. González

40.000 papeletas para entrar en sorteos de vales de compra

Desde hace semanas, los comercios adheridos han distribuido hasta 40.000 papeletas con la finalidad de concursar en sorteos con premios de hasta 200 euros en compras.

El catálogo de atractivos aúna animación con zancudos y personajes de animación; charangas, batucadas, coreografías y bailes o sesiones de DJ’s; además de otras propuestas infantiles globoflexia y pintacaras; y el montaje de un rocódromo.

La cita promete "una experiencia completa"

La concejala de Fomento, María de la O Redondo, aludía en la presentación de este acontecimiento al "potencial" derivado de la colaboración público-privada y "a la proyección hacia el exterior" de la imagen de Lucena como referencia geográfica de un potente comercio afianzado "como uno de los motores de la localidad".

Por su parte, Pepa Romero, gerente del Centro Comercial Abierto, resaltó el objetivo de plantear "una experiencia completa" a quienes acudan a esta cita.