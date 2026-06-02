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Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas

Los agentes intervienen 300 gramos de cocaína, 335 gramos de hachís y 125 gramos de marihuana, mientras que tres de los arrestados ingresan en prisión

Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas

Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Guardia Civil ha dado un golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo con la detención de cinco personas -tres de los cuales han entrado en prisión- y el desmantelamiento de un "punto de venta de drogas muy activo" en la localidad. Según informa este cuerpo en una nota de prensa, la operación, desarrollada en dos fases, ha permitido la intervención de 300 gramos de cocaína de gran pureza, 335 gramos de hachís, 125 gramos de marihuana, dinero, básculas, armas blancas y otros utensilios. A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal y dos de defraudación de fluido eléctrico.

El operativo del instituto armado, que ha sido coordinado por el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo, comenzó en octubre del pasado año 2025 y permitió conocer la existencia de un punto de venta de drogas en la localidad, al que acudían "personas vinculadas con el mundo de las drogas", explica la nota. Ante tales sospechas, los agentes realizaron registros en tres inmuebles en los que tenían "indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas".

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo, con El Peñón al fondo

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Una operación en dos fases

Fue tras los registros practicados cuando se procedió, en una primera fase, a la detención de tres personas y el desmantelamiento del punto de venta. Se aprehendieron 300 gramos de cocaína, 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana, así como dinero, básculas y varias armas blancas "de grandes dimensiones".

Posteriormente, tras un análisis de la documentación y el avance de las investigaciones, "ante la sospecha de que podía haber varias personas más implicadas", los guardias civiles detuvieron, en fechas recientes, a otras dos personas más.

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Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas fueron puestos a disposición judicial, acordando esta autoridad el ingreso en prisión de tres de los arrestados.

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