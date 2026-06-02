La firma Rioma, de Montilla, se anticipa a la futura normativa del sector textil y del calzado

La firma montillana Rioma ha formalizado este martes su adhesión a Re-viste, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor del sector textil y calzado, con el objetivo de reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular y anticiparse a la futura normativa relacionada con la gestión de productos textiles y de calzado al final de su vida útil.

La incorporación de la empresa vinculada históricamente al sector textil y de la decoración se enmarca en el proceso de consolidación de Re-viste como un proyecto abierto y colaborativo orientado a desarrollar un modelo nacional eficiente para la recogida, reutilización y reciclaje de residuos textiles y de calzado.

Además, la adhesión de nuevas compañías constituye uno de los pilares sobre los que se apoya este sistema, concebido para dar respuesta a los desafíos medioambientales y regulatorios que afronta actualmente el sector. En ese contexto, la entrada de Rioma supone un nuevo respaldo a una iniciativa impulsada por algunas de las principales empresas del ámbito textil, del comercio y del equipamiento del hogar en España.

¿Quiénes forman parte de Re-viste?

El director general de Re-viste, Juan Ramón Meléndez, ha afirmado que "Re-viste nace con la vocación de integrar a todas las empresas que ponen productos textiles y de calzado en el mercado, independientemente de su actividad, especialización o tamaño".

Del mismo modo, ha señalado que "la incorporación de Rioma refleja precisamente esa capacidad de sumar compañías representativas de distintos ámbitos del sector textil, fundamentales para construir un sistema verdaderamente representativo y preparado para responder a los retos medioambientales y regulatorios del sector".

Por otro lado, desde la empresa fundada por José Ríos Márquez han manifestado que esta adhesión constituye "un paso natural dentro de su estrategia de sostenibilidad y responsabilidad ambiental". Las mismas fuentes han señalado literalmente que “entendemos que el futuro de nuestra industria pasa necesariamente por avanzar hacia modelos más responsables, eficientes y circulares, capaces de reducir el impacto ambiental y optimizar la gestión de los recursos”.

Una estrategia de adaptación a los cambios que vienen

Y es que Rioma ha vinculado este nuevo movimiento empresarial a una estrategia de adaptación a los cambios que marcarán los próximos años en la industria textil y de la decoración. En ese sentido, fuentes de la compañía han defendido que "afrontamos esta nueva etapa con la voluntad de seguir innovando y adaptándonos a los retos normativos y medioambientales que marcarán el futuro de la industria, reforzando al mismo tiempo nuestro compromiso con los clientes, colaboradores y la sociedad".

Este Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor ha sido impulsado por Carrefour, Decathlon, El Corte Inglés, Hennes & Mauritz, IKEA, Inditex, Kiabi, Mango, Mayoral, Primark, Resuinsa, Rioma, Sprinter/JD, Tendam y Vayoil, empresas que trabajan conjuntamente con la intención de contribuir a una gestión más efectiva y eficiente de los residuos textiles y del calzado en el conjunto del país.