La Galería de la Arpillera del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde este lunes y hasta el próximo 12 de junio la exposición ‘Ponemos color a la inclusión’, una muestra integrada por trabajos realizados por alumnado de las aulas específicas de TEA y TDAH de centros públicos de Córdoba.

La exposición reúne en torno a cuarenta obras individuales y una pieza colectiva, todas ellas inspiradas en el lema ‘Las miradas’, bajo la idea de que un mundo contemplado desde una sola perspectiva es un mundo incompleto.

Arte y diversidad

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha subrayado que esta muestra “nos habla de color y de arte; el arte hace que nos entendamos todos y los colores nos hablan de diversidad, todas las personas somos diferentes y eso es lo que enriquece y hace bonita la vida”.

La Diputación exhibe en el Palacio de la Merced las obras del alumnado de aulas específicas de TEA y TDAH. / CÓRDOBA

Aguilera ha animado además a la sociedad cordobesa a disfrutar de lo que aportan los demás, de “sus colores, sus diferencias y sus particularidades”, y ha destacado la satisfacción de la Diputación por acoger una iniciativa que, a su juicio, encierra un significado del que toda la ciudadanía puede extraer una enseñanza.

Una herramienta de expresión

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que la ciudad ha dado “un salto de calidad en los últimos años en el objetivo de convertirnos en una ciudad con accesibilidad universal”, y ha defendido que exposiciones como esta permiten comprobar que el arte no solo está para ser contemplado, sino también para expresarse.

Visibilizar capacidades diversas

La tutora del Aula Específica del colegio Hernán Ruiz, Carmen Palacios, ha explicado que la exposición nace con la intención de dar visibilidad a las capacidades diversas de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, escolarizados en aulas específicas de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Córdoba.

La Diputación exhibe en el Palacio de la Merced las obras del alumnado de aulas específicas de TEA y TDAH. / CÓRDOBA

Palacios ha precisado además que en algunas de las obras también han participado alumnos de las aulas ordinarias de los propios centros.

Según ha destacado, la muestra permite poner en valor “las capacidades increíbles de estos niños y niñas” a través de un “encuentro de miradas, de miradas de colores, diversas, en el lenguaje universal que es el arte”.

Centros participantes

En la exposición participan los colegios Hernán Ruiz, Al-Andalus, Concepción Arenal y Torre Malmuerta, además del IES Azahara.