La cubierta del Pabellón de Deportes de Doña Mencía, dañada por las borrascas, se repondrá en unos días

El Pabellón de Deportes Alcalde Julio Priego de Doña Mencía está próximo a su recuperación y puesta en servicio, tras haberse ejecutado los trabajos de retirada de la cubierta afectada por el tren de borrascas de principios de año. Las rachas de viento del pasado mes de febrero arrancaron y levantaron 450 metros de cubierta, dejando al aire libre una buena parte de la instalación deportiva municipal.

El Ayuntamiento menciano, a través de la Delegación de Deportes, tuvo que actuar rápidamente para instalar un techo a pie de pista e idear varios sistemas para recoger el agua de la lluvia y canalizarla a los desagües de los vestuarios.

Techo que hubo que instalar a pie de pista en el Pabellón de deportes de Doña Mencía. / F. Flores

Los daños del temporal afectaron a todo el edificio

Desde entonces se ha trabajado en la recuperación y arreglo de los numerosos daños que los temporales han provocado en el edificio, que se verá culminado con la instalación de la cubierta afectada. La fabricación de las diferentes piezas ha demorado su ejecución, estando prevista su colocación en los próximos días.

Los destrozos del temporal en la instalación han sido cuantiosos, con la cubierta, paredes y techos afectados por el agua, así como instalaciones eléctricas, equipo de sonido, terrazas, chimenea de gases de la caldera y alguna máquina del gimnasio municipal ubicado en la planta baja de la instalación, hasta donde caló el agua y afectó a esta parte.