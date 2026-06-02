Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadBuena 'vibra' en LenguaExamen de LenguaExamen de Historia de EspañaExamen de FilosofíaFotogalería | PAU en imágenesPintadas sede PSOEBiblioteca Amador de los RíosBinterIndraParo en CórdobaEscuela de HosteleríaEdilquivirFallece Matías Morillo-VelardeApartamentos turísticosParcelación La PerlaPiscina AssuanMilagro de Greta
instagramlinkedin

Patrimonio histórico

Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

La intervención arqueológica permitirá conocer el nivel original de la torre del siglo XIV, recuperar su configuración y hacerla visitable

El alcalde observa una de las catas que se han realizado ya en la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar.

El alcalde observa una de las catas que se han realizado ya en la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Iznájar ha iniciado los trabajos de excavación previos a la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba. La intervención arqueológica, que dirige Ángel Rodríguez, aportará la información necesaria para redactar un proyecto integral de conservación y puesta en valor de la torre para la visita pública que se desarrollará justo a continuación de estos primeros trabajos, según ha informado el Consistorio.

Entre las actuaciones previstas destaca la excavación del túnel existente en el interior de la Torre del Reloj, que se cree que comunicaría este espacio con la Torre del Homenaje recorriendo parte de la línea de muralla de la fortaleza. El objetivo es descubrir sus características, función y cronología, profundizando así en el conocimiento histórico y defensivo de uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del interior de Andalucía.

El proyecto prevé también una cata arqueológica en la terraza superior de la torre para determinar cuál era su nivel original en el siglo XIV y valorar la posibilidad de recuperarlo de cara a la visita pública. Asimismo, añade el Ayuntamiento, se llevará a cabo un análisis de los paramentos y estructuras emergentes, eliminando aplacados de pizarra incorporados en intervenciones anteriores con el fin de recuperar la configuración original del inmueble.

Será visitable desde el arco por el que se llega al barrio de La Villa

Además de la investigación arqueológica, la actuación incluye la rehabilitación de las escaleras de acceso a la cubierta de la Torre del Reloj y su adaptación para hacerla visitable desde el arco de acceso al barrio de La Villa. "Esta intervención permitirá a vecinos y visitantes acceder a espacios hasta ahora inaccesibles y disfrutar de una experiencia patrimonial más completa, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la conservación del inmueble y garantizar su uso cultural y turístico en el futuro", señala el Consistorio.

La torre se encuentra junto al arco por el que se accede al barrio de La Villa de Iznájar.

La torre se encuentra junto al arco por el que se accede al barrio de La Villa de Iznájar. / CÓRDOBA

La investigación arqueológica permitirá además estudiar la organización interna del recinto fortificado y los sistemas de comunicación y defensa utilizados en distintas etapas históricas, desde el periodo andalusí hasta la época cristiana. La posible documentación de este conducto abre una nueva línea de estudio sobre la evolución arquitectónica y militar del castillo de Iznájar, cuya silueta domina desde hace siglos el paisaje de la Subbética cordobesa y el entorno del embalse.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha destacado que "la Torre del Reloj es uno de los símbolos más reconocibles de Iznájar y una pieza fundamental de nuestra memoria colectiva". "Entendemos el patrimonio como un legado histórico, pero también como un recurso cultural, educativo y turístico de primer orden para el desarrollo del municipio y para seguir acercando nuestra historia a las nuevas generaciones", ha concluido Ruiz.

La torre era el punto de control de acceso al recinto amurallado

La Torre del Reloj forma parte de la alcazaba, recinto amurallado construido en el siglo XIII y reformado por el rey Pedro I entre los años 1362 y 1366. Se trata de una torre especialmente singular, vinculada históricamente al control de acceso al recinto mediante un complejo sistema de puertas y conexión con la muralla.

Noticias relacionadas y más

El reloj actual, que da nombre a la torre al menos desde el siglo XVIII, sustituyó a un antiguo sistema de campanas que posiblemente ya existía en época medieval. Las crónicas relatan que, cuando los nazaríes reconquistaron la villa en 1366, derribaron las campanas colocadas previamente por los cristianos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
  2. Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
  3. La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
  4. Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
  5. La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
  6. Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas
  7. Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas
  8. El siluro, el pez invasor que entró al río Guadalquivir por Iznájar, ya amenaza Doñana

Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

La Diputación exhibe en el Palacio de la Merced las obras del alumnado de aulas específicas de TEA y TDAH

El Viso impulsa la movilidad turística sostenible con dos estaciones de aparcamiento y diez bicis de uso público

La cubierta del Pabellón de Deportes de Doña Mencía, dañada por las borrascas, se repondrá en unos días

La cubierta del Pabellón de Deportes de Doña Mencía, dañada por las borrascas, se repondrá en unos días

Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas

Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas

Acude a renovar el DNI en Pozoblanco pero termina detenido por una orden de búsqueda y captura

Acude a renovar el DNI en Pozoblanco pero termina detenido por una orden de búsqueda y captura

Tradición familiar en Andalucía: Córdoba destaca como la provincia donde más bebés heredan el nombre de uno de los progenitores

Tradición familiar en Andalucía: Córdoba destaca como la provincia donde más bebés heredan el nombre de uno de los progenitores

'Sin novedad en el frente': Córdoba continúa en aviso amarillo de la Aemet por altas temperaturas

Tracking Pixel Contents