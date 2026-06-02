Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

El Ayuntamiento de Iznájar ha iniciado los trabajos de excavación previos a la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba. La intervención arqueológica, que dirige Ángel Rodríguez, aportará la información necesaria para redactar un proyecto integral de conservación y puesta en valor de la torre para la visita pública que se desarrollará justo a continuación de estos primeros trabajos, según ha informado el Consistorio.

Entre las actuaciones previstas destaca la excavación del túnel existente en el interior de la Torre del Reloj, que se cree que comunicaría este espacio con la Torre del Homenaje recorriendo parte de la línea de muralla de la fortaleza. El objetivo es descubrir sus características, función y cronología, profundizando así en el conocimiento histórico y defensivo de uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del interior de Andalucía.

El proyecto prevé también una cata arqueológica en la terraza superior de la torre para determinar cuál era su nivel original en el siglo XIV y valorar la posibilidad de recuperarlo de cara a la visita pública. Asimismo, añade el Ayuntamiento, se llevará a cabo un análisis de los paramentos y estructuras emergentes, eliminando aplacados de pizarra incorporados en intervenciones anteriores con el fin de recuperar la configuración original del inmueble.

Será visitable desde el arco por el que se llega al barrio de La Villa

Además de la investigación arqueológica, la actuación incluye la rehabilitación de las escaleras de acceso a la cubierta de la Torre del Reloj y su adaptación para hacerla visitable desde el arco de acceso al barrio de La Villa. "Esta intervención permitirá a vecinos y visitantes acceder a espacios hasta ahora inaccesibles y disfrutar de una experiencia patrimonial más completa, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la conservación del inmueble y garantizar su uso cultural y turístico en el futuro", señala el Consistorio.

La torre se encuentra junto al arco por el que se accede al barrio de La Villa de Iznájar. / CÓRDOBA

La investigación arqueológica permitirá además estudiar la organización interna del recinto fortificado y los sistemas de comunicación y defensa utilizados en distintas etapas históricas, desde el periodo andalusí hasta la época cristiana. La posible documentación de este conducto abre una nueva línea de estudio sobre la evolución arquitectónica y militar del castillo de Iznájar, cuya silueta domina desde hace siglos el paisaje de la Subbética cordobesa y el entorno del embalse.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha destacado que "la Torre del Reloj es uno de los símbolos más reconocibles de Iznájar y una pieza fundamental de nuestra memoria colectiva". "Entendemos el patrimonio como un legado histórico, pero también como un recurso cultural, educativo y turístico de primer orden para el desarrollo del municipio y para seguir acercando nuestra historia a las nuevas generaciones", ha concluido Ruiz.

La torre era el punto de control de acceso al recinto amurallado

La Torre del Reloj forma parte de la alcazaba, recinto amurallado construido en el siglo XIII y reformado por el rey Pedro I entre los años 1362 y 1366. Se trata de una torre especialmente singular, vinculada históricamente al control de acceso al recinto mediante un complejo sistema de puertas y conexión con la muralla.

El reloj actual, que da nombre a la torre al menos desde el siglo XVIII, sustituyó a un antiguo sistema de campanas que posiblemente ya existía en época medieval. Las crónicas relatan que, cuando los nazaríes reconquistaron la villa en 1366, derribaron las campanas colocadas previamente por los cristianos.