El Ayuntamiento de Palma del Río firma convenios con asociaciones que fomentan la cultura y el turismo

El Ayuntamiento de Palma del Río ha firmado convenios de colaboración con cuatro asociaciones de la ciudad para el fomento de la actividad cultural y turística del municipio. Concretamente, se han firmado convenios con el Ateneo, con el Vespa Club, la asociación Disoñamos y la asociación de caballistas Pepe el Bodega por un valor total de 20.500 euros con cargo a las concejalías de Cultura y Turismo. La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha estado acompañada por la concejala de Cultura y Turismo, Mari Ángeles Zamora, en la firma de estos acuerdos con los representantes de cada una de las asociaciones firmantes.

"Ayudamos a las actividades que hacéis, pero sé que hacéis muchísimo más de la mano de las concejalías de Turismo y Cultura. Yo os animo a que sigáis en ese camino con el respaldo institucional, que es muy importante para poder hacer todas las actividades. Esperemos que nosotros podamos seguir respondiendo a las necesidades que vayáis teniendo", ha indicado la alcaldesa.

Estas son las actividades subvencionadas

El convenio con la asociación Disoñamos tiene un valor de 7.500 euros para sufragar parte de los gastos que genera la organización del undécimo Encuentro Nacional de Diseñadores, Disoñamos 2026.

Con el Ateneo de Palma del Río se firman dos convenios, uno de 4.500 euros a través de la concejalía de Cultura que integra los encuentros en el Ateneo, la edición de guías culturales, la celebración de los premios Al-Andalus Ateneo, las aportaciones para la biblioteca del centro con autores y temas palmeños y el mantenimiento del club de lectura. Con el Ateneo también se firma otro convenio de 2.000 euros con cargo a la delegación de Turismo que integrará proyectos como el documental Taberneros inolvidables, la guía de fiestas y ferias de Palma del Río y un encuentro con dos pintoras.

Con la asociación de caballistas Pepe El Bodega se firma un convenio por valor de 5.000 euros para la realización de la gymkana ecuestre, de una ruta ecuestre, del paseo de caballos de la Feria de Mayo y la carrera de cintas de las fiestas patronales.

Por último, con el Vespa Club el objetivo de la firma de este acuerdo es la financiación de las actividades del undécimo encuentro de Vespas en Palma del Río, por valor de 1.500 euros.

Desde el Consistorio señalan que "estos acuerdos contribuyen a impulsar la actividad cultural, social, turística y asociativa de nuestra ciudad, apoyando el gran trabajo que realizan estos colectivos y fortaleciendo la vida de Palma del Río".