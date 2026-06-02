Palma del Río destina 284.058 euros a la mejora de la iluminación y accesos en sus diseminados con el Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba

El Ayuntamiento de Palma del Río se encuentra ejecutando acciones en los núcleos diseminados de la ciudad con cargo al Plan de Aldeas 2024-2027 de la Diputación de Córdoba. El Consistorio palmeño ha recibido de la institución provincial 284.058,30 euros que invertirá en la mejora energética, accesos, aguas y espacios exteriores de los diseminados de Calonge, El Mohíno, La Graja y El Carascalejo.

El 27 de mayo se firmaba el acta de inicio de la ejecución prevista en La Graja, donde se destinarán 45.000 euros para la sustitución de diez luminarias de tecnología led. La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, indicó que era "algo que nos pidieron los vecinos hace ya muchísimo tiempo y hoy lo vemos materializado con una ejecución de 10 luminarias que van a lo largo del camino de El Judío" y se van a ver beneficiadas "seis familias que viven al final del camino", como expresó la regidora.

La alcaldesa palmeña y el primer teniente de alcalde conversan con los vecinos de La Graja, donde se van a renovar las luminarias. / J. Muñoz

El primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, también ha informado de la rehabilitación de acceso a Calonge bajo, una actuación también con cargo al Plan Aldeas presupuestada en 45.925,61 euros. "Se ha levantado el nivel del vado que tiene el acceso al cortijo de Calonje bajo y se han limpiado también los desagües por donde pasa el cauce del arroyo Madre Fuentes", indicó Trujillo.

Esta rehabilitación "sigue siendo provisional porque cuando vuelvan las lluvias el arroyo va a volver a invadir el camino", comentó el concejal de Servicios Públicos, quien también recordó que se ha solicitado al Ministerio de Política Territorial "una infraestructura más potente" para evitar precisamente el corte de este camino ante las lluvias.

Iluminación más moderna en Calonge

El pasado 20 de mayo se firmó el acta de inicio de obra de la remodelación de todas las farolas existentes en Calonge. Se invertirán 120.000 euros con cargo al Plan Aldeas para sustituir 106 puntos de luz por unas luminarias de tecnología led. "Esto va a permitir que los vecinos disfruten de una iluminación más moderna, más eficaz y también con un ahorro para nuestro ayuntamiento de más del 56%", apuntó la alcaldesa palmeña. Para ejecutar esta obra, la empresa adjudicataria tiene seis meses.

También en Calonge está previsto en este Plan de Aldeas la rehabilitación de ramales de agua potable con un presupuesto de 26.638,15 euros cuya licitación está ahora mismo en curso.

Trujillo también ha indicado que se pretenden realizar las demás actuaciones previstas durante el próximo año como son la sustitución de acumuladores de energía eléctrica en instalaciones de alumbrado público en El Carrascalejo por valor de 9.000 euros e intervenciones de mejora de espacios exteriores e interiores en el Centro de Participación Ciudadana de El Mohíno, para cuya ejecución están previstos 37.494,54 euros.