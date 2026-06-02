Acude a renovar el DNI en Pozoblanco pero termina detenido por una orden de búsqueda y captura

La Policía Local de Pozoblanco detuvo hace unos días a una persona sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión por un delito cometido tiempo atrás y del que, por el momento, no han trascendido más detalles oficiales. La actuación policial, sin embargo, ha llamado especialmente la atención por la forma en la que se produjo la detención.

Según ha dado a conocer la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la persona detenida acudió a realizar un trámite administrativo rutinario: la renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Lo que parecía una simple gestión acabó convirtiéndose en una detención inmediata y posterior ingreso en prisión.

Los agentes actuaron de forma inmediata

Fue en el momento en el que los datos personales fueron introducidos en el sistema cuando saltó la alerta policial. Sobre esta persona figuraba una orden en vigor de búsqueda, captura e ingreso en prisión emitida por la autoridad judicial competente, por lo que los agentes actuaron de manera inmediata una vez confirmada la identidad de la persona.

Desde la Policía Local de Pozoblanco se ha aprovechado este suceso para lanzar un mensaje claro a la ciudadanía sobre la importancia de atender cualquier requerimiento judicial y regularizar la situación legal cuando exista alguna causa pendiente.