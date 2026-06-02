Sucesos
Acude a renovar el DNI en Pozoblanco pero termina detenido por una orden de búsqueda y captura
Una alerta del sistema al introducir los datos en la oficina de expedición del DNI permitió la detención inmediata del individuo buscado por la justicia
La Policía Local de Pozoblanco detuvo hace unos días a una persona sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión por un delito cometido tiempo atrás y del que, por el momento, no han trascendido más detalles oficiales. La actuación policial, sin embargo, ha llamado especialmente la atención por la forma en la que se produjo la detención.
Según ha dado a conocer la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la persona detenida acudió a realizar un trámite administrativo rutinario: la renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Lo que parecía una simple gestión acabó convirtiéndose en una detención inmediata y posterior ingreso en prisión.
Los agentes actuaron de forma inmediata
Fue en el momento en el que los datos personales fueron introducidos en el sistema cuando saltó la alerta policial. Sobre esta persona figuraba una orden en vigor de búsqueda, captura e ingreso en prisión emitida por la autoridad judicial competente, por lo que los agentes actuaron de manera inmediata una vez confirmada la identidad de la persona.
Desde la Policía Local de Pozoblanco se ha aprovechado este suceso para lanzar un mensaje claro a la ciudadanía sobre la importancia de atender cualquier requerimiento judicial y regularizar la situación legal cuando exista alguna causa pendiente.
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
- Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
- La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
- Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas
- Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas
- El siluro, el pez invasor que entró al río Guadalquivir por Iznájar, ya amenaza Doñana