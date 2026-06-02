Abre el plazo de inscripción para optar a siete plazas de portero y oficial en el Ayuntamiento de Lucena

La publicación en el Boletín Oficial del Estado pone fin a los trámites previos para la provisión de siete plazas de personal laboral fijo en el Ayuntamiento de Lucena. A partir de este miércoles, 3 de junio, arranca un plazo de 20 días hábiles para que aquellos interesados en concurrir a esta convocatoria formalicen su inscripción.

Este procedimiento pertenece a la Oferta de Empleo Público 2026 y las bases resultaron aprobadas el pasado 12 de febrero. En concreto, el Ayuntamiento anuncia la incorporación de cuatro porteros y de tres oficiales de alumbrado y mantenimiento.

La oferta de empleo público concluye el próximo otoño

El régimen de acceso consiste en un concurso-oposición, por el régimen de turno libre. En el mismo acuerdo, el Consistorio añadía dos plazas de oficial de jardinería.

Desde el gobierno local emplazan entre septiembre y octubre la finalización definitiva de esta Oferta de Empleo Público 2026, de personal-laboral, con la publicación de los aspirantes seleccionados.

Fachada principal del ayuntamiento de Lucena, en la Plaza Nueva. / M. GONZÁLEZ

Así serán las pruebas

En algunos supuestos rige la realización de un examen práctico, alternándose en otros itinerarios fases prácticas y teóricas.

La comunicación reflejada en el Boletín Oficial del Estado se conecta con una resolución emitida por el Ayuntamiento de Lucena el pasado 25 de mayo, publicándose, asimismo, un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.