Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadBuena 'vibra' en LenguaExamen de LenguaExamen de Historia de EspañaExamen de FilosofíaFotogalería | PAU en imágenesPintadas sede PSOEBiblioteca Amador de los RíosBinterIndraParo en CórdobaEscuela de HosteleríaEdilquivirFallece Matías Morillo-VelardeApartamentos turísticosParcelación La PerlaPiscina AssuanMilagro de Greta
instagramlinkedin

Concurso oposición

Abre el plazo de inscripción para optar a siete plazas de portero y oficial en el Ayuntamiento de Lucena

Los interesados disponen de 20 días hábiles para formalizar su solicitud en la oferta de empleo

Oficina de atención al público en el ayuntamiento de Lucena.

Oficina de atención al público en el ayuntamiento de Lucena. / M. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel González

Manuel González

Lucena

La publicación en el Boletín Oficial del Estado pone fin a los trámites previos para la provisión de siete plazas de personal laboral fijo en el Ayuntamiento de Lucena. A partir de este miércoles, 3 de junio, arranca un plazo de 20 días hábiles para que aquellos interesados en concurrir a esta convocatoria formalicen su inscripción.

Este procedimiento pertenece a la Oferta de Empleo Público 2026 y las bases resultaron aprobadas el pasado 12 de febrero. En concreto, el Ayuntamiento anuncia la incorporación de cuatro porteros y de tres oficiales de alumbrado y mantenimiento.

La oferta de empleo público concluye el próximo otoño

El régimen de acceso consiste en un concurso-oposición, por el régimen de turno libre. En el mismo acuerdo, el Consistorio añadía dos plazas de oficial de jardinería.

Desde el gobierno local emplazan entre septiembre y octubre la finalización definitiva de esta Oferta de Empleo Público 2026, de personal-laboral, con la publicación de los aspirantes seleccionados.

Fachada principal del ayuntamiento de Lucena, en la Plaza Nueva

Fachada principal del ayuntamiento de Lucena, en la Plaza Nueva. / M. GONZÁLEZ

Así serán las pruebas

En algunos supuestos rige la realización de un examen práctico, alternándose en otros itinerarios fases prácticas y teóricas.

Noticias relacionadas y más

La comunicación reflejada en el Boletín Oficial del Estado se conecta con una resolución emitida por el Ayuntamiento de Lucena el pasado 25 de mayo, publicándose, asimismo, un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
  2. Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
  3. La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
  4. Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
  5. La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
  6. Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas
  7. Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas
  8. El siluro, el pez invasor que entró al río Guadalquivir por Iznájar, ya amenaza Doñana

Abre el plazo de inscripción para optar a siete plazas de portero y oficial en el Ayuntamiento de Lucena

Abre el plazo de inscripción para optar a siete plazas de portero y oficial en el Ayuntamiento de Lucena

Palma del Río destina 284.058 euros a la mejora de la iluminación y accesos en sus diseminados con el Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba

Palma del Río destina 284.058 euros a la mejora de la iluminación y accesos en sus diseminados con el Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba

Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

La Diputación exhibe en el Palacio de la Merced las obras del alumnado de aulas específicas de TEA y TDAH

El Viso impulsa la movilidad turística sostenible con dos estaciones de aparcamiento y diez bicis de uso público

La cubierta del Pabellón de Deportes de Doña Mencía, dañada por las borrascas, se repondrá en unos días

La cubierta del Pabellón de Deportes de Doña Mencía, dañada por las borrascas, se repondrá en unos días

Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas

Golpe al narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo: la Guardia Civil desmantela un punto de venta y detiene a cinco personas

Acude a renovar el DNI en Pozoblanco pero termina detenido por una orden de búsqueda y captura

Acude a renovar el DNI en Pozoblanco pero termina detenido por una orden de búsqueda y captura
Tracking Pixel Contents