Vicente Sánchez Jiménez recibe el noveno premio al cofrade ejemplar de Montilla

La Agrupación de Cofradías de Montilla ha distinguido a Vicente Sánchez Jiménez con el noveno premio al cofrade ejemplar, durante el acto de presentación del cartel de la solemnidad del Corpus Christi, celebrado en la basílica pontificia de San Juan de Ávila. El galardón recayó sobre una de las figuras más reconocidas, queridas y respetadas del ámbito de la religiosidad popular montillana. A sus 89 años, Vicente Sánchez Jiménez se ha convertido en un referente indispensable para entender la evolución reciente de las tradiciones religiosas locales.

Vicente Sánchez Jiménez desempeña la responsabilidad de hermano mayor de la hermandad de El Santico, un cargo que compatibiliza con su participación activa en el grupo de tramoya de la Representación Dramática de La Pasión. A lo largo de su vida ha formado parte de la hermandad de Jesús Preso, de la hermandad de los Patronos y de la hermandad del Padre de Familias, una participación amplia y transversal que refuerza su condición de figura muy vinculada al entramado religioso y asociativo de Montilla.

Ha dedicado buena parte de su vida a las hermandades y a la Iglesia

Por otro lado, la dimensión familiar también forma parte del reconocimiento otorgado por la Agrupación de Cofradías. Viudo desde hace apenas un mes de Victoria Pérez Trapero, Vicente Sánchez Jiménez es padre y abuelo, una faceta que, tal y como resaltó el presidente de la Agrupación de Cofradías, "completa el perfil humano de quien ha dedicado buena parte de su vida a las hermandades y a la Iglesia".

Desde la institución se ha querido subrayar igualmente el alcance de este reconocimiento, recordando que el premio no distingue únicamente al cofrade, sino también a la persona, al poner de relieve "toda una vida de entrega y servicio a Dios y a su Santa Iglesia".

De este modo, Vicente Sánchez Jiménez se convirtió en la novena persona del municipio en recibir el título de cofrade ejemplar. El acto contó con una nutrida representación de hermandades de la localidad, junto a representantes de la Corporación municipal.