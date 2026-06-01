La transformación de la avenida del Parque de Lucena en un bulevar se simultaneará con la construcción del parking subterráneo

La ejecución del Plan de Actuación Integrado en Lucena, que movilizará de 10,5 millones de euros, tendrá una significativa incidencia en la zona centro y oeste de la localidad. Una de las intervenciones principales, por su cuantía económica y la incidencia urbana, atañe a la remodelación integral de la avenida del Parque, con una inversión estimada de 3,86 millones. Esta obra trasformará por completo uno de los principales accesos al núcleo de la ciudad y convivirá desde 2027 con la construcción de un parking subterráneo.

El Ayuntamiento externalizará la redacción del proyecto técnico, iniciándose el procedimiento administrativo a partir del año 2027, una vez concluya, en marzo del próximo año, la primera fase de este PAI, denominado Hacia una nueva centralidad.

Una obra para una ciudad media moderna

El alcalde, Aurelio Fernández, ha mostrado la pretensión de adaptar esta vía en su totalidad a la entidad "de una ciudad media muy importante en Andalucía" puesto que "se nos ha quedado un poco antigua" y desde el gobierno municipal aspiran a "intentar que sea algo moderno y llamativo", alternando el tránsito de vehículos con el protagonismo del peatón y la pujanza de sectores como el comercio y la hostelería.

Vista de la avenida del Parque de Lucena, que será remodelada con fondos europeos. / M. González

La remodelación de la avenida del Parque superará ampliamente un plazo de ejecución de un año. La edil responsable de Fondos Europeos, María de la O Redondo, puntualiza que la reforma de este trazado y la ejecución del aparcamiento "han de simultanearse en un único proyecto" y "ambas obras han de llevarse muy bien".

En su momento, el Consistorio establecerá dos lotes diferenciados puesto que la estrategia de fondos europeos, que se desarrollará hasta 2029, subvenciona al 85% la actuación en la propia avenida del Parque mientras que la realización del parking, excluida de la financiación comunitaria, recaerá en las arcas municipales o dependerá de otras fórmulas como la suscripción de una concesión de obra pública.

Así será el parking subterráneo

El futuro parking, insertado en el Plan de Movilidad Municipal, ocupará una superficie en el subsuelo de un margen de la avenida del Parque, desde la confluencia con la avenida de la Guardia Civil hasta el cruce con la calle Federico García Lorca, extendiéndose hacia la mitad del interior del Paseo de Rojas.

En el mismo contorno, e igualmente en el segundo bloque de actuaciones del PAI, el Consistorio rehabilitará las antiguas Bodegas Víbora. Las ideas preliminares emplazan en este inmueble histórico usos sociales y culturales.

De igual modo, el Consistorio acometerá la segunda fase del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani con la intención primordial de elevar el aforo, actualmente limitado a 400 butacas, hasta los 700 espectadores.