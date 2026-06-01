Las obras de la zona noroeste del castillo de Priego de Córdoba se abrirán al público el 2 de julio

Las obras que se están llevando a cabo en la zona noroeste del castillo de Priego, una de las intervenciones más importantes de las seis que se han llevado a cabo hasta el momento en la fortaleza medieval, entran en su recta final, estando prevista su apertura al público el próximo 2 de julio.

Una intervención que puede considerarse fundamental para la comprensión del inmueble, ya que en ella se ubican las murallas de época omeya, fechadas en los siglos IX y X, varias modificaciones bajo-medievales, y elementos singulares como la cañonera que se construyó con motivo de la Guerra de Granada.

Financiadas íntegramente por los fondos Next Generation, dentro del programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio con uso turístico, por un montante 1.231.000 euros, esta última fase, la sexta desde que en 2010 se inició la restauración y puesta en valor del castillo, se centra en la conservación y restauración de los elementos que conforman la zona anexa a la calle Santiago (torre 4, lienzos 4, 5, 9, 10, 11 y 12, zonas 4, 5, 6, 7 y 8), así como la recuperación de ciertos elementos murarios, ya perdidos, y la cubrición de todos los restos arqueológicos que aparecen en esta zona del castillo.

Otras cinco actuaciones

Desde que fue donado a la localidad en 1996, el castillo de Priego ha sido sometido a seis intervenciones de envergadura, iniciándose la primera de ellas en el año 2010 con la restauración del lienzo noreste de la muralla.

Después de varios años de trámites burocráticos y la redacción de varios proyectos, en la primavera de 2016 daba comienzo la profunda intervención en la Torre del Homenaje. Durante algo más de un año se actuó en esta joya arquitectónica militar que presentaba numerosas patologías estructurales que incluso hacían peligrar su estabilidad, contándose por vez primera con la aportación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro del por aquel entonces denominado 1,5% Cultural para la conservación del patrimonio arquitectónico local.

Panorámica de varios lienzos de muralla y torres, entre las que destaca la imponente Torre del Homenaje. / R. C. C.

La siguiente actuación, centrada en esta ocasión en la torre 3 y en el lienzo 2 de la muralla, finalizaba en octubre del año 2019, interviniéndose posteriormente, en este caso hasta marzo de 2020, en las torres 1 y 2 y el lienzo 1 de la muralla, en esta ocasión con fondos procedentes de Europa.

Las obras en el castillo continuaron con las que se llevaron a cabo en el interior de la torre 4 y la adecuación de los accesos y recorridos visitables, que finalizaban en la primavera de 2021, mientras que la penúltima intervención, que concluía en febrero de 2023, volvía a contar con la aportación del 1,5% Cultural, estando centrada en las torres 5, 6 y 8, así como en los lienzos 6, 7 y 8, que conforman en su conjunto el alzado suroeste de la fortaleza.

La fase final de la intervención que ahora se está llevando a cabo ha coincidido en el tiempo con la adquisición de la vivienda del interior del edificio, espacio que no se cedió en la donación a la localidad en 1996 y que ahora pasa a ser de titularidad pública gracias al acuerdo alcanzado con los propietarios y herederos de Víctor Rubio Chávarri.

Con esta adquisición el Consistorio sigue su ambicioso proyecto de conservación y restauración de la emblemática fortificación, declarada en 1943 Monumento Nacional.