Las obras de remodelación del CAMF de Pozoblanco comenzarán en breve tras la adjudicación del contrato

Las obras de remodelación del CAMF de Pozoblanco, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, comenzarán en un periodo breve de tiempo después de que el proceso de adjudicación haya llegado a su fin. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya la formalización del contrato, que días antes fue publicada en la plataforma de contratación del sector público.De momento, no se tiene un plazo fijado para el inicio de las obras aunque todo apunta a que darán comienzo en un breve espacio de tiempo, ya que todos los obstáculos burocráticos han sido salvados.

El contrato ha sido adjudicado por un total de 2.973.170,76 euros, algo por debajo del precio de licitación, a la empresa Vivendio Sostenibilidad Energética, SL, asentada en diferentes comunidades de España y especializada en la rehabilitación energética e instalaciones. La oferta presentada por Vivendio ha sido la más ventajosa a nivel económico entre las nueve que se han recibido en este proceso de adjudicación.

El contrato se formalizó el 22 de mayo

La formalización del contrato entre ambas partes tuvo lugar el pasado 22 de mayo. Ahora, la empresa tendrá un plazo de 24 meses para la ejecución de las obras, un periodo de tiempo que comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de comprobación del replanteo.

Respecto a las obras, los objetivos de la rehabilitación pasan por una actualización y renovación de las instalaciones existentes en el edificio, una mejora de la eficiencia energética mediante la mejora de cubiertas, además de mejorar la accesibilidad, el pavimento de vial de acceso, el tratamiento de jardinerías y otras cuestiones relacionadas. Otra de las actuaciones se centrará en las habitaciones para mejorar la climatización de las mismas, así como la actualización del pulsador de emergencia.

Del mismo modo, se desmontarán los cuatro ascensores existentes para instalar nuevos ascensores, según se recoge en el proceso, algo que vendría a poner punto y final a los problemas denunciados en los últimos meses. Se trata, en líneas generales, de un ambicioso proyecto que viene a renovarunas instalaciones que necesitan ser mejoradas para acabar con los problemas que han ido surgiendo por el paso del tiempo.

Reivindicaciones

La necesidad de acometer estas obras gozan de la unanimidad de representantes políticos en la localidad, trabajadores y usuarios del CAMF. Sin embargo, el foco se ha puesto en lo que se ha demorado una inversión que empezó a reivindicarse de manera pública en marzo de 2025 cuando trabajadores y residentes del centro pidieron mejoras en las instalaciones, además de actuar sobre las vacantes en la plantilla. Unas quejas que se centraron en la rotura de tuberías, fallos en la calefacción, en el suministro de agua y también en la instalación de los timbres que permiten a los residentes llamar a los trabajadores cuando necesitan su asistencia, cuestiones todas ellas incluidas en el proceso.

Las reivindicaciones llegaron también al Pleno con varias mociones en el Ayuntamiento de Pozoblanco solicitando al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la actuación que ahora ya se vislumbran.

El CAMF es un centro referente en la localidad y muchos de sus usuarios son parte muy activa de la sociedad pozoalbense con su participación en actividades de diferente índole, sin olvidar la implicación de los trabajadores para que esa relación y vínculo sea posible.