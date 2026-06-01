La nueva licitación del autobús urbano de Baena incluirá la ampliación de líneas

La Corporación municipal de Baena ha dado un paso decisivo para regularizar y modernizar el servicio de transporte urbano colectivo de viajeros con la aprobación inicial del nuevo reglamento del servicio, la nueva ordenanza reguladora de tarifas y los pliegos de contratación que regirán la futura licitación del autobús urbano. Una medida que permitirá renovar un contrato caducado desde diciembre de 2021 y ampliar notablemente la cobertura y prestaciones del servicio.

Durante el debate plenario, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, subrayó que se trata de «una licitación muy esperada» tanto por la Corporación como por la ciudadanía, especialmente por vecinos del casco urbano, Albendín y zonas como el Zambullo, que se incorporará por primera vez al servicio regular. Serrano defendió además que el equipo de Gobierno «cumple su palabra» al sacar adelante un expediente «complejo» que llevaba años de trabajo técnico y administrativo.

Un arduo trabajo de más de dos años con escucha de las demandas ciudadanas

El delegado de Gobernación y responsable del área de transporte, José Andrés García Malagón, explicó que el nuevo modelo nace tras un «arduo trabajo» de más de dos años y de escuchar las demandas ciudadanas. El edil recordó que Baena no está obligada legalmente, por su población, a prestar este servicio, aunque el Ayuntamiento ha decidido mantenerlo y reforzarlo por considerarlo esencial para la movilidad del municipio.

El nuevo contrato supondrá una inversión superior al millón de euros durante los cuatro años de duración previstos, más uno de prórroga, alcanzando un coste anual cercano a los 177.000 euros. Según detalló García Malagón, el objetivo principal ha sido diseñar un servicio que llegue «a todos los segmentos de la población», conectando casco histórico, ensanche, Albendín, Los Llanos y Zambullo, además de coordinar horarios con los centros educativos y enlazar con las líneas interurbanas hacia Córdoba.

Tres líneas, ocho expediciones diarias y 46 paradas entre el casco y el ensanche

El futuro servicio contará con tres líneas diferenciadas frente a las dos actuales. La línea urbana de Baena dispondrá de ocho expediciones diarias, con 46 paradas repartidas entre el casco histórico y el ensanche. La línea de Albendín ampliará su cobertura con servicio también por las tardes y conexión con siete horarios de autobuses hacia Córdoba. Como gran novedad, se pondrá en marcha una tercera línea que conectará Baena con Los Llanos y Zambullo, atendiendo así una histórica reivindicación vecinal.

El nuevo reglamento aprobado regulará aspectos como los derechos y obligaciones de los usuarios, la accesibilidad, la limpieza de los vehículos, la antigüedad de la flota o las condiciones del servicio. Además, el contrato incorporará servicios extraordinarios para ferias, romerías, actividades escolares y eventos especiales, así como una futura línea turística hacia Torreparedones y otros recursos patrimoniales de la localidad.

Billete de un euro y tarifa de bonificada de 50 céntimos

Otro de los aspectos destacados fue la implantación de tarifas. El nuevo modelo establece un billete ordinario de un euro y una tarifa bonificada de 50 céntimos para menores de 18 años, pensionistas y familias numerosas. García Malagón defendió que el objetivo no es únicamente económico, sino también «favorecer un uso responsable del servicio», recordando que el Ayuntamiento seguirá sufragando entre el 75 y el 88 por ciento del coste real del transporte.

Reacciones de los grupos políticos en el Consistorio

Desde Vox e Izquierda Unida se valoró positivamente el trabajo técnico realizado y la ampliación de líneas y servicios, destacando especialmente la llegada del autobús urbano al Zambullo y Los Llanos. Por su parte, el Partido Popular mostró su respaldo a la modernización del servicio, aunque expresó sus reservas sobre la subida tarifaria y planteó alternativas como la implantación de bonos mensuales o la explotación publicitaria de autobuses y marquesinas para reducir costes.

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Finalmente, los tres puntos relacionados con el nuevo servicio de transporte urbano fueron aprobados por unanimidad, dando así luz verde al inicio definitivo de la licitación que permitirá renovar y ampliar uno de los servicios públicos más demandados del municipio.