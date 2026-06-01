Iznájar licita la tercera fase de la pasarela peatonal de la A-333 junto al embalse

El Ayuntamiento de Iznájar ha licitado las obras de la tercera fase de la pasarela peatonal que discurre junto a la carretera A-333 y el embalse más grande de Andalucía. Esta nueva fase, que se ejecutará con fondos propios, cerrará un circuito que conectará diversas áreas recreativas de este pueblo de la Subbética y consolidará una ruta circular que integrará el núcleo urbano con su entorno natural.

El presupuesto base de licitación de las obras de esta pasarela peatonal es de 190.263,3 euros y las empresas interesadas en ejecutarlo disponen de plazo hasta el próximo 15 de junio. Para los trabajos se ha fijado un periodo de unas diez semanas.

Este último tramo tendrá una longitud de 71 metros, el más pequeño de los tres en los que se dividió el proyecto total, y discurrirá entre los puntos kilométricos 47,992 y 48,063 de la A-333. La estructura proyectada mantendrá la misma filosofía de los tramos anteriores.

Trazado de la tercera fase de la pasarela peatonal de Iznájar en la A-333. / CÓRDOBA

La pasarela estará formada por una estructura metálica sustentada mediante anclajes especiales adaptados a las condiciones geológicas del terreno. El tablero se ejecutará mediante una losa mixta de hormigón sobre chapa colaborante y contará con un ancho mínimo de 1,5 metros.

La ruta es utilizada con frecuencia por vecinos y visitantes

El Ayuntamiento de Iznájar la proyectó para conectar de forma segura los miradores y áreas de descanso de gran interés paisajístico que existen en el trazado de la A-333 a su paso por la localidad, ya que es una ruta muy utilizada por vecinos y turistas, que hasta ahora se desplazan entre estas zonas caminando por la propia calzada de la carretera, una vía convencional con curvas de baja visibilidad y sin arcén, lo que supone un importante riesgo para la seguridad vial.

La intervención, así, permitirá eliminar ese tránsito peatonal por la calzada, que ya solo queda reducido a este tramo puesto que los dos anteriores se encuentran abiertos, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la accesibilidad y puesta en valor del entorno del embalse, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.