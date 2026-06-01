El Gran Juego de la Oca de Dos Torres llegará a los 68 equipos con un tablero mayor

Dos Torres volverá a convertir sus calles y plazas en un gran tablero del Gran Juego de la Oca, una cita prevista para el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, pero con el periodo de inscripción de equipos ya en marcha desde las 15.00 horas de este lunes 1 de junio y hasta el día 10.

En la presentación, el responsable de organización, Dionisio Cuenca, explicó que entre las principales novedades de esta 13ª edición destaca la ampliación del tablero, que pasará de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros.

Habrá dos equipos invitados y uno inclusivo

También es novedad el número de equipos, que llegará a los 68 equipos, la cifra más alta registrada desde el nacimiento de esta iniciativa. En concreto, el tablero estará integrado por 65 equipos inscritos, 2 invitados y 1 equipo inclusivo, reforzando así el compromiso de la organización con la accesibilidad y la integración.

Participantes en El Juego de la Oca de Los Pedroches en la pasada edición. / Rafa Sánchez

La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Dos Torres, Virginia López destacó que "la Oca de Los Pedroches es un ejemplo de cómo una iniciativa nacida desde la ilusión y el trabajo colectivo puede convertirse en un referente de convivencia, participación y promoción de nuestro territorio".

Las pruebas pasan de 33 a 36

La competición crecerá también en número de desafíos, pasando de 33 a 36 pruebas.

Esta edición servirá también para rendir homenaje al periodista Juanlu Dorado, y por eso la organización ha decidido incorporar su figura a las camisetas oficiales que vestirán tanto los participantes como los voluntarios durante el desarrollo de la prueba.