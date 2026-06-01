El GDR Subbética solicita la modificación de los criterios de baremación de las ayudas Leader

El GDR Subbética ha aprobado solicitar la modificación de los criterios de baremación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader —EDLL— con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a las ayudas por parte de personas emprendedoras, empresas y entidades de la comarca. Esta decisión llega tras la apertura, el pasado 22 de abril, de la ventanilla para la presentación de solicitudes de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader de los Grupos de Desarrollo Rural, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Tras la consulta y recepción de distintas propuestas de ayuda, así como después de la publicación de la documentación necesaria para justificar los criterios y subcriterios de valoración, el GDR Subbética ha detectado que algunas iniciativas podían encontrar dificultades para alcanzar la puntuación mínima de 60 puntos establecida en las bases reguladoras.

Algunos proyectos podrían tener dificultad para acceder a las ayudas

El presidente del GDR Subbética, Aurelio Fernández, ha señalado que "desde la entidad comarcal mantenemos un seguimiento constante de la aplicación de la EDLL y, cuando detectamos que determinados proyectos con interés para la comarca pueden quedar fuera de apoyo, actuamos para abrir más oportunidades al emprendimiento". Por ello, la asamblea del GDR Subbética aprobó el pasado jueves 28 de mayo solicitar una modificación de los criterios de baremación.

Las modificaciones planteadas se centran, principalmente, en la actualización de aspectos relacionados con la tipología de la inversión, la evolución de los núcleos de población, la densidad de población, la tipología de empresas y la adecuación a las necesidades detectadas en la propia EDLL. En este sentido, la entidad comarcal busca adaptar mejor los criterios a la realidad empresarial y territorial de los 14 municipios que integran la Subbética.

La solicitud de modificación afecta únicamente a los criterios de baremación de la EDLL. Su presentación conlleva el cierre temporal de la ventanilla de recepción de solicitudes, por lo que no podrán registrarse nuevas peticiones de ayuda hasta que la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía resuelva dicha solicitud.