Las fiestas del barrio de Belén de Cabra animan la antesala del verano egabrense

Las fiestas de barrio continúan animando la antesala del verano en Cabra y, tras las recientes celebraciones vecinales, será ahora el barrio de Belén el que tome el relevo con cuatro jornadas de actividades que se desarrollarán del 4 al 7 de junio y que volverán a convertir esta zona de la ciudad en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, y el presidente de la asociación sociocultural de vecinos Barrio de Belén, Pedro Muñoz, han presentado la programación de unas fiestas que combinan propuestas deportivas, culturales, musicales, gastronómicas y de convivencia.

La programación arrancará el jueves 4 de junio con una jornada dedicada especialmente al deporte y la infancia. Desde las 18.00 horas se celebrarán partidos de fútbol mixto con alumnado de distintos centros educativos de la ciudad, una merienda infantil, el Trofeo Infantil de Juego de la Rana y la actuación de la Escuela de Danza Urbana & Fit-Kid, dirigida por Miriam Muñoz y Sara Criado. La jornada incluirá también el Día del Niño en la zona de atracciones y la rotulación de la calle de la Amargura.

El viernes se proclama a la reina de las fiestas y sus damas

El viernes 5 de junio se inaugurará en el Centro Cívico una exposición de la Asociación Encaje de Bolillos de Rute. Ya por la noche tendrá lugar la presentación oficial de las fiestas, que correrá a cargo de Celia Rascón, así como la proclamación de la reina de las fiestas, Ainhoa Rubio, y de sus damas de honor, María José Lopera e Inés Gómez. La velada se completará con las actuaciones de música y baile.

Las actividades continuarán el sábado 6 de junio con el Campeonato de Dominó por Parejas Trofeo Midas, que se disputará en el Bar Los Arcos. Al mediodía, la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño acogerá el Trofeo de Fútbol 7 Fiestas 2026.

Por la tarde se celebrará una merienda en el Centro Cívico antes de la disputa de la Carrera Popular Barrio de Belén, una de las pruebas deportivas más veteranas del calendario local. La jornada concluirá en la Plaza de la Natividad con la actuación de la chirigota egabrense Tenéis el cielo ganao y el concierto del grupo ruteño Los Cuatro Caños.

El domingo, fiesta gastronómica

Las fiestas concluirán el domingo 7 de junio con una intensa programación que comenzará con el Torneo de Petanca por Parejas y Memorial Manuel Polo. También se celebrará el tradicional desayuno molinero, organizado con la colaboración de la Cooperativa Olivarera Virgen de la Sierra, la panadería Bollysur y diversas empresas locales.

La mañana continuará con el concurso infantil de dibujo en los jardines del Centro Cívico, una cata de vino, degustación de aceitunas y el Concurso de Salmorejo y Tortilla de Patatas. La programación se completará con una paella vecinal y juegos populares durante la tarde.