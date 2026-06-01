El tiempo
Córdoba comienza el mes de junio como acabó el de mayo: ¿volveremos a registrar los 40 grados en algunos puntos de la provincia?
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia
La provincia de Córdoba comienza el mes de junio como acabó el de mayo: con temperaturas por encima de la media histórica en el periodo. Las máximas hoy lunes, 1 de junio, pueden superar, de nuevo, los 40 grados, tal y como ocurrió en las dos últimas jornadas en la localidad de Montoro. Además, las mínimas pueden seguir creciendo, y durante la próxima madrugada la capital cordobesa podría quedarse en los 20º en el momento más 'fresco'.
El tan repetido bajón de las temperaturas, el alivio térmico que ofrecería la nueva semana, no llega de momento a nuestra provincia, que sigue en aviso amarillo por calor, con hasta un 70% de probabilidades de superar los 39º en el Valle del Guadalquivir durante la tarde. Para notar un descenso importante del termómetro tendremos que esperar hasta el viernes, al menos, a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque ya a partir del miércoles comenzará a notarse la 'tregua' climática.
Las temperaturas mínimas siguen subiendo
En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba capital y provincia para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero aumento. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.
El tiempo este martes
Mañana martes, 2 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Vientos de componente oeste flojos, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 38º, en Lucena entre 20º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 32º.
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
- Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
- La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
- Detenido tras disparar con una escopeta contra un edificio, darse a la fuga y herir a varios guardias civiles en Rute
- Córdoba no sale del horno y la Aemet pone fecha al primer aviso por altas temperaturas
- Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas