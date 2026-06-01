La climatización del Mercado de Abastos de Lucena se instalará en este mes de junio

El Mercado de Abastos de Lucena afrontará este próximo verano con un nuevo sistema integral de climatización. El Ayuntamiento acomete en este mes de junio una intervención satisfecha tras una dilatada demanda de los adjudicatarios de los puestos. Las altas temperaturas, unidas a la ausencia de un confort térmico oportuno, han mermado, sobre todo en verano, la afluencia de clientes y la comodidad del público y de los placeros.

El Consistorio emprende esta actuación de mejora del servicio de este espacio municipal a través de una subvención otorgada por la Junta de Andalucía, con un importe aproximado de 100.000 euros. La ayuda concedida corresponde a la edición 2025 de esta convocatoria autonómica y, en consecuencia, los trabajos han de concluir antes del próximo 30 de junio, como fecha tope.

El concejal de Comercio, Francisco Barbancho, se congratula por la implantación del aire acondicionado en el edificio porque como única solución, «hace años», los propios vendedores «tuvieron que pagar unos ventiladores que se pusieron». El edil popular recuerda que esta petición ha protagonizado una de las principales reivindicaciones del colectivo de concesionarios de los diferentes módulos. En cambio, la proporción de calor artificial «está prohibido por ley». Además, esta obra específica figuraba en el acuerdo presupuestario 2025 suscrito con el grupo municipal de Ciudadanos.

En un proyecto gestado junto con el área municipal de Servicios Operativos, el plan diseñado dispone la colocación de diferentes máquinas de aire acondicionado y la incorporación de tubos galvanizados, de importantes dimensiones, y que trazarán los recorridos oportunos hacia la zona central, sector de mayor ocupación y actividad comercial y los pasillos laterales. La subvención ha sido gestionada desde el área de Innovación y Hacienda. La responsable de este departamento, María de la O Redondo, avanza que «la semana que viene o la otra estará montado», sintetizando esta previsión temporal al indicar que «es inminente». Este programa de subvenciones de la Junta impone que, cada ayuntamiento beneficiario, ha de permanecer un año sin optar a siguientes ayudas de idéntica tipología.

Por lo demás, Francisco Barbancho puntualiza que respecto del Mercado de Abastos «es lo único que está sobre la mesa», admitiendo la existencia de un proyecto de remodelación integral del recinto, si bien «por el coste que viene», desde el Consistorio, «no creo que podamos asumirlo a corto plazo», salvo que «venga una gran subvención» desde alguna administración superior.

Esta reforma global figura en un anteproyecto redactado hace años por una empresa externa, con la principal finalidad de reconvertir esta infraestructura conservando su espíritu tradicional. Como premisas principales, el edificio aumentaría su luminosidad, eficiencia energética y tránsito fluido. Por el momento, según trasmiten desde el Consistorio, los vendedores se mostrarían reacios a una ejecución dividida en fases por los inconvenientes que acarrearía en el funcionamiento estable de sus negocios de productos frescos, hostelería, panadería o comida preparada.