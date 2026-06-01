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Golpe policial

Cae una red con ramificaciones en Puente Genil que transformaba armas de fogueo para el mercado negro

La Policía Nacional arresta a 16 personas en una operación con registros en varios municipios de las provincias de Málaga y Córdoba, donde se han intervenido pistolas, revólveres, subfusiles, munición y silenciadores

Armas intervenidas en un golpe a una banda criminal con base de operaciones en Málaga que manipulaba pistolas de fogueo para venderlas en el mercado negro.

Armas intervenidas en un golpe a una banda criminal con base de operaciones en Málaga que manipulaba pistolas de fogueo para venderlas en el mercado negro. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una investigación de la Policía Nacional ha golpeado de lleno una trama de tráfico de armas con ramificaciones en Puente Genil, si bien la trama tenía su base de operaciones en Málaga. En concreto, un taller clandestino en Benalmádena donde manipulaba las armas.

La organización se dedicaba a transformar armas inhabilitadas para el disparo —como pistolas detonadoras o de fogueo— para que pudieran utilizar munición real y ser vendidas posteriormente en el mercado negro.

Registros en Puente Genil y varios municipios de Málaga

La segunda fase de la operación ha culminado este viernes con actuaciones en Puente Genil (Córdoba), Fuengirola, Benalmádena, Coín y Mollina. En total, han sido detenidas 16 personas, entre ellas el supuesto líder del grupo y el considerado “conseguidor” de las armas.

En los registros, los agentes han intervenido 19 pistolas, nueve de ellas ya modificadas y listas para disparar, además de seis revólveres, más de 1.300 cartuchos, 20 silenciadores, cuatro subfusiles, una escopeta Franchi, 4.800 euros en efectivo y 15 teléfonos móviles.

Un taller clandestino para modificar armas

Según la investigación policial, la organización adquiría armas detonadoras en países de la Unión Europea donde su venta es legal. Después, presuntamente las modificaba en un taller clandestino de Benalmádena para que pudieran disparar proyectiles reales.

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A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de armas, tenencia ilícita de armas, munición y explosivos, delito contra la salud pública, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas, amenazas y coacciones. La investigación continúa abierta.

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