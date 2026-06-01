El Ayuntamiento de Baena impulsa una nueva actuación en la Almedina con cargo al PFEA, centrada en la mejora de la accesibilidad y las infraestructuras básicas

El Ayuntamiento de Baena ha presentado una nueva actuación en el barrio de la Almedina, enmarcada en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026, que continúa la estrategia municipal de mejora progresiva del casco histórico.

La intervención, con una inversión de 327.000 euros, forma parte de un itinerario de reurbanización que ya ha incluido actuaciones en el Arco de la Villa, Arco de la Consolación y Arco Oscuro, y que ahora continúa en el entorno de Casa de Carmona y Puerta del Sol, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, renovar servicios básicos y garantizar la conservación del entorno histórico.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha destacado que esta obra responde al compromiso del equipo de gobierno de avanzar hacia una Baena 2con las mismas oportunidades y condiciones de accesibilidad", a pesar de las dificultades orográficas propias de la Almedina, situada en ladera. En este sentido, ha subrayado que las actuaciones incluyen pavimentación tradicional con adoquín y lajas de piedra, así como la instalación de barandillas para facilitar el tránsito en calles con fuerte pendiente.

La alcaldesa y el concejal, con personal de la pbra del PFEA en Baena. / Juan Carlos Roldán

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido la renovación de infraestructuras hidráulicas. Aunque inicialmente solo estaba prevista la sustitución de la red de abastecimiento, se ha incorporado también la renovación completa del saneamiento tras detectarse su mal estado durante la ejecución de las obras, lo que ha supuesto una ampliación del alcance del proyecto para garantizar su durabilidad.

Más de un centenar de personas trabajan en la obra del PFEA

La actuación cuenta con 107 trabajadores, de los cuales siete son oficiales y el resto peones. Desde el equipo de gobierno se ha insistido en que esta actuación forma parte de una estrategia global de intervención en el casco histórico, que combina inversiones en urbanización, mejora de servicios y recuperación de espacios públicos, equilibrando las actuaciones entre el centro histórico y el ensanche.

Por su parte, el concejal de Centro Histórico, David Bazuelo, ha defendido el enfoque de "intervención integral" en cada proyecto, destacando que no se trata únicamente de actuaciones superficiales en calles, sino de una renovación completa de infraestructuras. En este sentido, ha subrayado la importancia de haber incluido la mejora del saneamiento y la ampliación de infraestructuras como hidrantes en la zona de la Ladera Sur, lo que refuerza la seguridad ante emergencias.

Procedimientos sancionadores en solares del entorno de la Puerta del Sol

Asimismo, ha señalado las actuaciones en solares del entorno de la Puerta del Sol, donde el Ayuntamiento mantiene procedimientos administrativos y sancionadores sobre propiedades privadas con el objetivo de su futura incorporación al patrimonio municipal para su transformación en espacios públicos o aparcamientos.

Finalmente, el concejal ha avanzado que los servicios técnicos municipales ya trabajan en nuevas actuaciones dentro del próximo plan de inversiones, que darán continuidad a la estrategia de regeneración del casco histórico.