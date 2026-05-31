La Virgen de Araceli recorre Lucena a hombros de sus hermanos en el 175 aniversario del Patronazgo
La Banda de Música Las Flores de Málaga participó en un desfile procesional que discurrió por entornos y emplazamientos emblemáticos
Una procesión extraordinaria, enclavada en el centro histórico de Lucena, ha conmemorado este sábado, como uno de los actos esenciales, el 175 aniversario del patronazgo de la Virgen de Araceli sobre la ciudad. Algo menos de 200 hermanos, en diferentes tramos, han portado a la Madre de Lucena, entronizada en las andas de la Cofradía de la Santa Fe, y ataviada con el manto de los dragones, bordado en hilos de oro y sedas de colores sobre terciopelo rosa.
Emociones y sensaciones
Sin palio, en una sencilla estampa y enmarcada entre el azul del cielo y un sol imponente, la Virgen de Araceli inyectó emociones únicas y sensaciones indelebles en hombres y, sobre todo, mujeres de múltiples edades.
La cofradía aracelitana retrasó hasta las 19:00 horas la salida, desde el templo de San Mateo, por las altas temperaturas previstas en la jornada del sábado. La Banda de Música Las Flores de Málaga participó en un desfile procesional que discurrió por entornos y emplazamientos emblemáticos como la ermita de Dios Padre, la iglesia conventual Madre de Dios o el templo parroquial de Santo Domingo, con un altar extraordinario con la imagen central de San José Artesano.
En sólo dos semanas, el domingo 14 de junio, la Virgen de Araceli, al cierre del presente ciclo mariano, retornará a la Sierra de Aras para volver a presidir su santuario.
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