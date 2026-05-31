Rubricado un convenio para licitar el estudio económico de la subestación eléctrica de Lucena y Cabra

Los ayuntamientos de Lucena y Cabra y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) han suscrito un convenio con la finalidad subsiguiente de contratar la redacción de un estudio sobre las alternativas económicas de una subestación eléctrica. El organismo dependiente de la Junta ha aceptado asumir la licitación de este servicio externo.

Después de décadas de vaivenes y ausencia, en síntesis, de soluciones definitivas, los agentes implicados han coincidiendo en la pertinencia de recabar datos objetivos y estimaciones económicas certeras acerca de la ejecución de este complejo proyecto, atascado en los últimos años e imprescindible en la evolución residencial e industrial de ambos municipios.

Durante años permaneció indiscutible como única opción la implantación de esta planta transformadora de energía en Cabra, concretamente en el Polígono Industrial Mantón de Manila, contemplándose la proporción y la garantía de suministro tanto a la localidad egabrense –en menor medida- y también a Lucena.

Más recientemente, en el actual ciclo político municipal, afloró la posibilidad, admitida por Endesa, de ubicar en Lucena esta subestación, en la urbanización de Los Poleares, e incluso diseñar el desarrollo de dos instalaciones reguladoras, tanto en Lucena como en Cabra.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, detalla que el documento rubricado la pasada semana por ambos regidores y la directora general de AVRA en una reunión celebrada en la delegación territorial de Fomento, «regula esa colaboración entre las tres administraciones» al requerir el trabajo específico de una consultora externa. Endesa, al presentar su carta de condiciones, únicamente plasma el modelo de subestación eléctrica adecuada para el territorio concreto. Las tres administraciones públicas han resuelto abanderar y sufragar esta iniciativa, sin embarcar a los sectores privados dependientes del futuro abastecimiento.

A priori, por operar como agencia pública, la elección de AVRA como actor licitador imprimirá mayor «agilidad» al procedimiento, aunque desde el Ayuntamiento de Lucena rehúsan fijar plazos concretos en la licitación, adjudicación y posterior entrega del informe.

La configuración de la imprescindible subestación compete, en Lucena, a los sectores privados Oeste-1 y Sur-2 y El Zarpazo, donde convive la propiedad de la Junta de Andalucía, en un 70%, perteneciendo el 30% restante al Ayuntamiento. Además, figuran el área de reparto del río Lucena y la extensión del Paraje Dehesa de la Villa, otorgada a la Junta para la edificación de un centro sanitario. Por su parte, en Cabra, reportaría suministro al propio Polígono Mantón de Manila y al PAU-R2.

En los últimos capítulos de las intermitentes negociaciones, Endesa eliminó la exigencia a los ayuntamientos de adelantar el dinero vinculado a los sectores privados y, de igual modo, la operadora eléctrica admitía la dotación de un suministro provisional.

El informe a efectuar, por lo demás, exploraría supuestos adyacentes, como por ejemplo la inversión a desembolsar por la conexión de contornos urbanísticos concretos con las subestaciones y, también, la reconducción del mapa eléctrico hacia otras infraestructuras, actualmente en servicio en Lucena, y localizadas en el Polígono del Pilar de la Dehesa y en la carretera de Cabra.

«En base a este estudio, se adoptarán las decisiones correspondientes», asegura la concejala de Urbanismo de Lucena, Charo Valverde, transmitiendo la impresión colectiva de respetar las conclusiones más favorables del documento técnico y económico.

El presupuesto manejado hace unos dos años estipulaba un montante de siete millones de euros para una subestación eléctrica, cantidad que indudablemente habrá aumentado, añadiéndose los costes sustentados en los enganches con la red de Endesa.