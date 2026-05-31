Rafael Luque, premio Princesa Girona de Investigación 2026: "La astronomía española está al nivel de las mejores de Europa"

-¿Qué supone repetir como finalista de un premio de este calibre?

-La verdad, fue una sorpresa, porque de los compañeros finalistas que tuve el año pasado ninguno había repetido este año y, viendo lo que había pasado en otros años, tampoco es una cosa muy común. Así que realmente fue una gran sorpresa repetir como finalista y estaba muy sorprendido.

-¿Cómo y quién hace la selección de los cinco finalistas?

-Hay una evaluación externa de candidaturas, en la que este año creo que nos indicaron que se habían recibido más de un centenar. Posteriormente, un comité de expertos hace una preselección de diez candidaturas, que luego pasan al jurado que selecciona a los cinco finalistas. El mismo día del acto tiene lugar la defensa de nuestra candidatura ante ese jurado, que, una vez que ha escuchado a todos, hace una valoración y una discusión a puerta cerrada, fallándose el premio delante de todo el mundo.

-Junto a la defensa de su candidatura ante el jurado, también intervino en el acto público celebrado en Murcia.

-Esa intervención no formaba parte de la valoración del jurado ni de la candidatura. Era simplemente para dar a conocer a las autoridades y a los jóvenes que estaban en el auditorio el trabajo que realizamos.

-¿Qué sintió en el momento que el representante del jurado indicó que el premio Princesa de Girona de Investigación era para usted?

-Yo ahí ya paré de escuchar. Sentí una emoción tremenda. A mí se me pusieron realmente los ojos súper llorosos, pero bueno, tienes que mantener un poco la compostura. Mis compañeros finalistas, ya que estábamos todos sentados juntos, me dieron la enhorabuena cuando escucharon el veredicto antes de que pudiera subir arriba a dar el discurso de agradecimiento.

Rafael Luque es uno de los referentes a nivel mundial en el estudio de los exoplanetas, tras haber liderado proyectos de investigación en centros internacionales de referencia

-¿Qué supone para usted este nuevo reconocimiento?

-Tiene un valor incalculable, porque yo sigo a la Fundación desde hace muchísimos años. Para mí son una referencia, porque realmente el trabajo que ellos hacen inspirando a gente joven a seguir carreras científicas, dar visibilidad, intentar divulgar la ciencia, es lo que yo siempre he intentado hacer. La parte realmente más emocionante es que este premio tiene esa componente tan importante como es la divulgación, reconociéndose no solo los currículos y méritos científicos, sino también la labor de la divulgación, que también nos lleva muchísimo tiempo, incluso más que los artículos científicos.

-¿De quién se acordó en el momento de subir al escenario tras anunciar que era el ganador?

-En ese momento solo recordaba que no me podía ir de allí sin darle las gracias a mi familia, a mi esposa, que estaba en la segunda fila. No me podía ir de allí sin darle las gracias porque me podía arrepentir toda la vida. El resto, sinceramente, no sé lo que dije. Luego, cuando pasaron esos instantes, claro que me acordé mucho de mi padre, que no pudo venir al acto porque estaba trabajando; de mi tío Emilio, que realmente ha sido una persona sin la que yo no habría podido irme a estudiar fuera y que me ha apoyado siempre mucho en todo; de mi socio Miguel Gil, que es la persona con la que fundamos Turismo Astronómico hace ya casi 15 años, y del supervisor de mi tesis doctoral, Enric, mi jefe en Canarias y que realmente ha sido una persona súper importante para mí en mi carrera.

-¿Qué supondrá el reconocimiento que acaba de recibir para la astrofísica en España?

-Es la primera vez que en el Premio Princesa de Girona de Investigación se da a un astrónomo, algo que ya dice mucho del impacto que, al menos la Fundación, cree que puede tener entre los jóvenes el conocimiento de la astronomía. El trío de eclipses solares que tendremos en verano va a ser algo muy importante, ya que la astronomía va a tener mucha visibilidad. Vamos a recibir a muchos visitantes de otros países que vendrán a verlo y nosotros también vamos a querer todos verlo. Así que yo creo que hay una ilusión renovada y podemos aprovechar este momento para demostrar que, realmente, la astronomía es una carrera viable en España. Porque me gustaría recordar que los observatorios españoles son los mejores de Europa y podríamos discutir si no son los mejores del hemisferio norte, con Hawái, y que la astronomía española está al nivel de las mejores de Europa, con muchísima menos financiación.

Rafael Luque. / CÓRDOBA

-¿Qué haría falta para incentivar que los jóvenes vean la astrofísica como una carrera viable?

-Más financiación y más perspectivas de estabilización. Creo que hay una base más o menos asentada para poder acceder a estudios de grado, a estudios de máster, incluso a estudios de doctorado, aunque las becas de doctorado no son suficientes para el gran interés que hay en hacer doctorado en astrofísica en particular y todas las ciencias, en general. Pero sobre todo, lo que es un gran problema es el gran cuello de botella que hay a la hora de la estabilización, a la hora de traer gente y poder negociar condiciones que sean, al menos, competitivas con respecto a lo que hay fuera. Es muy difícil mantener a una persona o atraer a una persona, aunque sea española y aunque su familia sea de aquí, si van a empezar a cobrar lo mismo que cobraban cuando eran estudiantes. Si no intentamos acortar el hueco que hay entre las condiciones y las oportunidades con respecto a otros países, por mucho que crezcamos no vamos a poder retener tanto talento, tanto para los que ahora están aquí, para los que tenemos fuera y quieren volver, o talento que nunca ha pisado España, pero que lo ve como una opción viable de futuro.

-Hablando un poco de su actividad en el Centro de Astrofísica de Granada, ¿qué es un investigador Ramón y Cajal?

-Bueno, los investigadores Ramón y Cajal son unos contratos de la Agencia Estatal de Investigación que se entregan a investigadores jóvenes con la promesa de que, después de los cinco años que cubre la financiación de esta ayuda, el centro de investigación al que te incorporas cree una plaza fija para ti. Estos contratos en España son realmente el único mecanismo que existe para atraer y para dar estabilidad al centro de investigación. Este programa es potentísimo porque realmente son unas condiciones muy buenas, pero la competencia es enorme. Creo que se da una de cada treinta solicitudes que se presentan, por lo que se quedan fuera veintinueve futuros investigadores que podrían contribuir a la ciencia del país sin poder volverse o intentando hacerlo en otro sitio. Y ahí es cuando entran ya las competencias y la competitividad de otros países.

-¿Cuál es el próximo reto de su grupo de investigación?

-Hemos recibido unos grandes programas de observación muy importantes y realmente competitivos. Bueno, realmente son los programas más grandes del mundo. Con estas 200 horas del telescopio espacial James Webb vamos a poder estudiar la atmósfera de este tipo de planetas subneptunos en el que se ha centrado mi investigación en los últimos años y también hemos conseguido 300 horas adicionales con los mayores telescopios del hemisferio sur, el VLT en Chile, observaciones que empezarán en el próximo mes de julio. Estaremos tomando datos para posteriormente iniciar la corrección, comprobación, análisis, y ya el próximo año empezar a publicar los resultados, a ver qué es lo que aprendemos sobre estos planetas.

«Yo creo que hay una ilusión renovada y podemos aprovechar este momento para demostrar que, realmente, la astronomía es una carrera viable en España»

-Por sus estudios e investigaciones, ¿cree que puede haber vida en otros planetas?

-Yo diría que sí y creo que seremos capaces de detectarla. Si se dan las condiciones adecuadas, la vida se abre paso, pero con la salvedad de que esa evolución se lleva millones de años. Tenemos que tener en cuenta que si observáramos la Tierra hace unos millones de años, ya había vida, pero no vida inteligente o la misma vida que hay ahora. Creo que es un tiempo muy ilusionante porque con el telescopio espacial James Webb por primera vez vamos a poder estudiar las atmósferas de este tipo de planetas tan comunes en la galaxia, con tantas cantidades de agua.

-Tuvo la ocasión de cambiar impresiones con el Rey. ¿Qué le comentó?

-El Rey es un gran aficionado a la astronomía, muy, muy, muy aficionado. Me contaba que él tenía su propio telescopio de pequeño y que estaba muy ilusionado con observar el eclipse este verano. Me preguntó que dónde lo voy a observar yo y le indiqué que me iré a Mallorca con un amigo, y él me dijo que él también estaría en esas fechas en Mallorca, por lo que si me llama y puedo ver el eclipse con el Rey, será toda una experiencia. Por cierto, también estuvo muy amable con mi hija. La verdad, es muy cercano.

-¿Qué le diría a los jóvenes con inquietudes en la astrofísica que quieran formarse en esta ciencia?

-Que estudien física o matemáticas, incluso alguna ingeniería más del tipo de la aeronáutica. Que asistan a charlas, a cursos de iniciación, a observaciones astronómicas, que aprovechen todas esas oportunidades, que pregunten y, sobre todo, que sean curiosos.