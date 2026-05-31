El tiempo
Montoro supera los 40 grados y otros puntos de la provincia de Córdoba podrían seguirle hoy: la Aemet mantiene el aviso amarillo por calor
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia, donde podría llover en forma de chubascos ocasionales
Ya no es solo una predicción: la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el municipio de Montoro registró ayer sábado una temperatura máxima de 41,1 grados a las 17.10 horas, por lo que fue la primera localidad en pasar de los 40º este año. Lo hizo, además, en el penúltimo día del mes de mayo, todavía, formalmente, en primavera. Además, otras dos estaciones registraron medidas superiores a los 39º: la capital, con 39,1º en la medición del aeropuerto, y Fuente Palmera, que tuvo una máxima de 39,3º.
Esta dinámica se mantendrá tanto hoy domingo, 31 de mayo (la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas) como el lunes y el martes de la semana que entra, ya que continuará el anticiclón que está dejando temperaturas muy superiores a la media histórica en España y en buena parte de Europa occidental. En todo caso, las mínimas están siendo moderadamente benignas, con registros sensiblemente por debajo de los 20 grados, lo que mitiga el impacto del calor durante la noche. Además, se espera que a mediados de la próxima semana haya una tregua en las altas temperaturas.
Chubascos ocasionales en las sierras
Y centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba capital y provincia para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 39º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 36º.
El tiempo este lunes
Mañana lunes, 1 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras norte. Temperaturas mínimas en ligero aumento; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.
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