La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha resuelto "autorizar", como actuación específica "en materia de memoria democrática", los "trabajos de localización de fosas con víctimas de la Guerra Civil y la posguerra" en el municipio cordobés de Baena, en concreto en su cementerio municipal, en base a un proyecto que el Ayuntamiento baenense ya ha adjudicado a una empresa de servicios arqueológicos por 28.996 euros, impuestos incluidos.

Por lo que respecta a la autorización de la Junta, que ha sido publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, en la misma se indica que, de acuerdo con la legislación relativa a "la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la postguerra, el Comité Técnico de Coordinación" previsto en la normativa aplicable "acordó la propuesta" de actuaciones de "localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética" en Baena.

Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía

Con ello se actúa en base a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en cuanto al desarrollo de "las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra".

Dichas actividades, según se aclara en la disposición publicada en el BOJA, "deberán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de memoria democrática, de acuerdo con los protocolos previstos en la Ley y con las garantías y procedimientos que se establezcan reglamentariamente", como ha sido el caso ahora para Baena.

La Junta de Andalucía autoriza el proyecto adjudicado por el Ayuntamiento de Baena para exhumar fosas de la Guerra Civil y la posguerra. / Europa Press

De esta forma, se ha dado respuesta a la solicitud de autorización presentada en su día por el Ayuntamiento de Baena, "para la realización de los trabajos de localización de fosas" en su cementerio municipal, para lo cual el pasado año el Consistorio ya llevó a cabo estudios preliminares, bajo la dirección de la licenciada en Historia Carmen Jiménez, junto con expertos de la Universidad de Cádiz, para hallar fosas comunes mediante georradar.

446 personas ejecutadas e inhumadas en el cementerio municipal de Baena

Ello ha permitido estimar la existencia de hasta 446 personas ejecutadas e inhumadas en el Cementerio Municipal de Nuestra Señora del Buen Suceso, de las que 369 corresponderían al periodo de la Guerra Civil, según informaron en su momento la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y el edil de Memoria Democrática, David Bazuelo

Tras ello se redactó el proyecto, ahora autorizado por la Junta, para la excavación y exhumación de fosas de represaliados durante la Guerra Civil en el cementerio municipal, con un presupuesto base de licitación de 38.150 euros, impuestos incluidos, y con un plazo de ejecución comprendido entre el 1 de septiembre de y el 15 de octubre del presente año.

Así se recoge en el anuncio de licitación publicado por el Ayuntamiento de Baena en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultada por Europa Press, y donde se señala de forma expresa que "el contrato debe estar finalizado antes del día 15 de octubre de 2026".

Por su parte, el anuncio de adjudicación, publicado también por el Consistorio baenense en la citada plataforma, detalla que los trabajos han sido adjudicados, entre las cinco ofertas presentadas, a una empresa extremeña de servicios arqueológicos por los mencionados 28.996 euros, impuestos incluidos, "a propuesta de la mesa de contratación tras haber quedado mejor valorada en la licitación".